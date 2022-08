El truco de WhatsApp para averiguar cómo te tienen agendado

WhatsApp es la plataforma de mensajería móvil más popular del mundo . Desde su lanzamiento, no paró de crecer e incorporar nuevas actualizaciones. Es por eso que, al día de hoy, la aplicación es elegida por más de dos mil millones de usuarios activos que la usan para comunicarse con sus seres queridos, amigos y compañeros de trabajo.

Si bien WhatsApp agrega cada vez más funciones, existe un truco del que tenés que saber sí o sí . Siguiendo unos simples pasos, vas a poder descubrir cómo te tienen agendado tus contactos.

¿Cómo saber cómo me tienen agendado o agendada en WhatsApp?

El primer paso es ingresar a WhatsApp .

. Escribile a la persona que querés saber cómo te tiene agendado .



A continuación, pedile que te mande tu propio contacto.



¡Y listo! en cuanto lo recibas, verás como te agendó esa persona.



CÓMO SABER SI ME TIENEN AGENDADO EN WHATSAPP

Para poder saber si te tienen agendado usando WhatsApp, lo primero que se tiene que hacer es crear una nueva lista de difusión con todos los contactos que estén en duda.

Una vez armada, se envía un mensaje y se espera a que llegue a todos (no debería demorar más de unos minutos). A los usuarios que no les llegue el mensaje -pero igual aparezcan conectados- significa que no te tienen agendado en su lista de contactos.

Esta modalidad tiene como ventaja que se brinda esta información sin tener que utilizar una aplicación extra, algo que además de ser un paso innecesario puede generar problemas al usar WhatsApp -e incluso puede causar un cierre de la cuenta-.

Más trucos: así es la función secreta para infiltrarse en un grupo sin que nadie sepa de tu identidad

El problema se basa en el sistema de invitaciones de los grupos . Hasta ahora, sólo el administrador de un grupo podía agregar nuevos miembros. No obstante, como el proceso de invitaciones no emplea mecanismos de identificación, cualquier usuario que acceda a los servidores de la app podría otorgarse a sí mismo los permisos necesarios para tomar el control del grupo. A partir de ello, podría incorporarse a sí mismo o bien añadir a terceros.