La legendaria red social argentina Taringa! se reinventa: qué van a hacer ahora

Taringa!, la red social más grande creada en Argentina y una de las más importantes de América latina, anunció una serie de cambios que buscan posicionarla como una de las plataformas más prometedoras de la web 3.0 .

Así lo explicó Cristina Sancho, Managing Director de la empresa, en una entrevista con Infotechnology antes de su participación en la conferencia Labitconf que se realizó en Buenos Aires .

"Nos dimos cuenta que Taringa necesita hacer una innovación tecnológica", asegura y detalla: " Estamos reconstruyendo Taringa desde cero para tener los principios de la Web 3.0 como bases de la plataforma: transparencia, seguridad y descentralización ".

cómo es el nuevo taringa!

"Todas las redes sociales tienen un problema que se resume en cuatro puntos", analiza Sancho al hablar de las razones para establecer un cambio tan transcendental en Taringa!.

"El modelo de ingreso de las plataformas se centra en la publicidad y su objetivo es que las marcas estén cómodas, lo que lleva al 88% de los creadores sin poder vivir de su contenido; el creador está pensado como mejorar su contenido para ajustarlo con el algoritmo, en lugar de establecer una relación a largo plazo con su comunidad; los usuarios están hartos de ser el producto; y por último el contenido y su comunidad es totalmente de la plataforma y no de los creadores ", detalla.

La nueva etapa que tendrá Taringa!.

A esto se le suma que la nueva versión de Taringa! se comenzó a crear desde que la empresa IOV Labs compró la red social en 2019, mientras que una alianza con Rootstock permitió acelerar el proceso de migración hacia la Web 3.0.

"Esta herramienta nos provee de las herramientas necesarias para cumplir nuestra propuesta de valor: permitir a nuestros creadores cobrar desde cualquier parte del mundo, de manera inmediata, con mínimas comisiones y en un activo estable ", explica la gerenta.

El negocio de las criptomonedas llega a redes sociales

"Buscamos un público que no conozca tanto las criptomonedas, sino que le interese y busque sumarse", comenta Sancho y luego continúa: " A lo largo de mi carrera profesional, he visto cómo se daban y se quitaban oportunidades por razones que no tenían que ver con el talento de la gente ".

"Desde donde naciste, los premios que recibiste e incluso los seguidores en redes sociales, son criterios que le quitan oportunidades a las personas sin que tenga que ver su talento", suma y sentencia: "Mi objetivo entonces se volvió hacer que las personas tengan un acceso más equitativo a las oportunidades".

Por otro lado, explica: "Algunas de las herramientas de monetización son el desarrollo de productos va a estar de la mano con lo que nos pidan los usuarios. Todavía estamos perfilando el modelo comercial de la plataforma, pero lo que sí puedo avanzar es que será un sistema de retribución justo y transparente para los creadores que nos acompañen en esta aventura ".