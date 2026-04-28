Algo que está pasando con la música en CD y merece atención. Luego de años en los que el formato parecía condenado al olvido por el avance del streaming –y, antes por la difusión del MP3–, el disco compacto vive un regreso discreto pero auténtico. Las nuevas generaciones –esas que crecieron con Spotify y Apple Music– están hoy comprando álbumes en CD y revolviendo las bateas de las tiendas con una curiosidad que no se veía hace tiempo. Y quienes tienen bibliotecas enteras de música física apiladas en estantes están encontrando motivos para desempolvarlas. En ese contexto llega el Fosi Audio Merak, el primer reproductor de CD de la marca china que en los últimos años se ganó un lugar destacado en el universo del audio accesible con amplificadores y DACs de muy buena relación calidad-precio. Con el Merak, Fosi Audio da un paso lógico: ofrecer a los melómanos que quieren disfrutar de sus CDs una solución completa, compacta y sin vueltas. El Merak es un reproductor de aspecto elegante, moderno y de dimensiones acotadas (15 cm x 15 cm x 3 cm de alto). Está pensado para quedarse fijo en un lugar, dado que no tiene batería interna. Sin embargo, al ser ligero y solo necesitar corriente mediante cable USB-C (DC 5V/2A, sin fuente incluida en la caja), tiene cierta portabilidad, que permite llevarlo, por ejemplo, de un ambiente a otro sin complicaciones. El chasis es de aluminio en acabado plateado, con una construcción que transmite seriedad. El equipo pesa poco más de 430 gramos, lo que lo hace liviano, aunque no se siente nada frágil. La tapa superior es acrílica y transparente, lo que permite ver el disco girando durante la reproducción, un detalle visual que tiene su encanto. Simplemente se levanta a mano y se coloca el CD a mano en el transporte, del mismo modo que se hacía con los viejos “discman”. Esto brinda simplicidad –lo que en los reproductores de CD siempre contribuye a la longevidad– y facilidad de uso. En el panel frontal hay una pequeña pantalla OLED de 1,57 pulgadas que muestra información de reproducción, el número de pista y el tiempo transcurrido, todo legible incluso con luz ambiente intensa. Los botones de control de reproducción, en el frente, son pequeños pero funcionales, y el control de volumen es una palanca deslizante ubicada en el lateral derecho del equipo. Ese es uno de los aspectos más originales del diseño. El equipo viene con control remoto infrarrojo (con alcance de hasta 7 metros), cable de alimentación y un cable de trigger de 12V. No incluye fuente de alimentación, pero como basta con una de 5V/2A, tranquilamente se puede usar alguna de un celular viejo que tengas por ahí dando vueltas. El Merak también incorpora ESP (protección electrónica contra saltos), una característica seleccionable que habilita un buffer de 60 segundos para mantener la reproducción estable y sin cortes en entornos con movimiento. Esto solía ser muy común en reproductores portátiles, pero no tanto en los de escritorio. El Merak ofrece distintos modos de conexión para disfrutar de la música y adaptarse a los equipos que ya tenga el usuario. En primer lugar, tiene salida analógica de línea, que puede ir directamente a un amplificador, parlantes potenciados o minicomponentes con entrada auxiliar. También tiene salida digital óptica, para enviar la información del CD sin procesar a otro equipo externo. Y, por último, cuenta con salida para auriculares, para disfrutar de la música “ahí cerquita”, de una manera íntima. Así las cosas, el Merak resulta especialmente interesante por su versatilidad y posibilidades de uso. Desde un punto de vista “técnico”, es tres cosas en una. Funciona como transporte de CD (es decir, lee el disco y envía la señal digital pura), como DAC –convertidor digital-analógico, el componente que transforma la señal digital en audio que podemos escuchar– y como amplificador de auriculares. El corazón del sistema es el chip DAC Cirrus Logic CS43131, una pieza de buena reputación en el mundo audiófilo, combinado con el amplificador de auriculares TPA6120, el mismo que aparece en varios equipos de gama alta. Esta dupla permite alcanzar una relación señal-ruido de 124 dB –un número que indica cuán limpia es la señal respecto al ruido de fondo– y una distorsión armónica total de apenas 0,0009%. En términos prácticos: el sonido que llega a los auriculares o al amplificador es extraordinariamente limpio. El Merak soporta reproducción de hasta 16 bit/96 kHz, tanto desde CD como desde memoria USB. Esto está por encima del estándar CD (que es 16 bit/44,1 kHz), lo que significa que también puede reproducir archivos de mayor resolución almacenados en un pendrive. La entrada USB-A del panel trasero admite memorias de hasta 128 GB y es compatible con formatos MP3, WAV, FLAC, AAC, APE y WMA. Uno de los diferenciales del Merak es su función de ripping, que, básicamente, es el proceso de copiar el contenido de un CD a un archivo digital. Con solo conectar un pendrive y presionar el botón correspondiente, el equipo convierte las pistas del disco a archivos WAV de 16 bit/44,1 kHz (la calidad exacta del CD, sin pérdidas). No hace falta una computadora ni software adicional. Es una herramienta muy conveniente para quien quiera ir digitalizando su colección de CDs poco a poco. Sobre todo en estos tiempos en los que las computadoras ya no suelen integrar lectoras de CD. Las opciones de conexión del Merak están, como mencionamos antes, bien desarrolladas. En la parte trasera encontramos: Lo que el Merak no tiene es conectividad para auriculares Bluetooth, lo que habría venido bien para los usuarios acostumbrados a eso. Llegado el caso, el usuario que lo necesite podría conectar un adaptador BT externo a la salida de línea, pero esa es ya otra historia. La calidad sonora es donde el Merak resulta indiscutible. Brinda un sonido muy limpio y transparente, con gran nivel de detalle. Es el sonido clásico del CD Audio tal como debe ser y nos recuerda, una vez más, por qué este formato es tan querido por los “puristas” del audio. Conectado a un sistema de amplificador y parlantes mediante la salida óptica, el Merak actúa como un transporte confiable y preciso. Y cuando se usa la salida de línea analógica, el chip DAC Cirrus Logic brinda un sonido excelente, que se disfruta en discos de cualquier género. La reproducción gapless –es decir, sin pausa entre pistas– está garantizada, lo que es algo importante para quien escuche álbumes de música clásica, jazz o grabaciones en vivo donde el silencio entre canciones arruinaría el momento. Por la salida de auriculares, el rendimiento también es destacable. El amplificador integrado tiene suficiente potencia para manejar con comodidad auriculares exigentes, y la firma sonora es neutra: no colorea el sonido, no agrega calidez artificial ni enfatiza los graves. Lo que está grabado en el disco es lo que se escucha. Un detalle práctico que se valora: el equipo detiene automáticamente la reproducción cuando se abre la tapa, evitando así daños en el disco. El Merak es un debut más que sólido para Fosi Audio en el mundo de los reproductores de CD. Combina transporte, DAC y amplificador de auriculares en un cuerpo compacto y bien construido, con especificaciones técnicas que compiten con equipos más caros. La calidad de sonido es clara, equilibrada, apta para usuarios exigentes, y la función de ripping es un plus bienvenido. Para quien tiene una colección de CDs esperando a ser escuchada, o para quien está descubriendo el formato por primera vez, el Merak es una buena manera de tener un reproductor eficaz, lindo y compacto, que combina calidad de sonido con un precio competitivo para el mercado actual (u$s 139,99 en la página oficial de Fosi Audio).