Este jueves, 30 de abril de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 89.533,32 euros. El valor de apertura refleja una variación del -117,43346 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. La evolución del precio del Bitcoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una mejor percepción económica. En la última semana, Bitcoin registró un retroceso moderado del -1.06%, indicando una leve corrección de corto plazo; no obstante, en el último año acumula una caída del -31.65%, lo que refleja una evolución bajista y una rentabilidad anual negativa para los inversionistas en ese periodo. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana, con un 18.95%, es menor que su volatilidad anual del 37.41%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.