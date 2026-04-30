En el Foro Llao Llao, exclusiva y hermética cumbre empresaria que se desarrolla en Bariloche, la Reina Máxima, de Países Bajos, instó a más de 100 empresarios y emprendedores argentinos que procuren garantizar la salud financiera de sus colaboradores, por ejemplo, ofreciéndoles capacitación para que mejoren sus economías domésticas. La monarca nacida en la Argentina fue la figura central de la segunda jornada del foro, un evento que se desarolla en el hotel Llao Llao desde hace más de 10 años y que convoca a los principales empresarios del país. Entre ellos, aquellos que son popularmente identificados como los “Dueños de la Argentina”. Máxima compartió una una charla con Federico Braun, presidente y principal accionista de La Anónima, una de las principales cadenas de supermercados del país. Braun también es uno de los cofundadores del Foro Llao Llao, en cuyo consejo directivo también participan el anfitrión, Eduardo Elsztain (IRSA), Guibert Englebienne y Martín Migoya (Globant), Marcos Galperin (Mercado Libre), Carlos Miguens (Central Puerto, San Miguel y Patagonia Gold), Agustín Otero Monsegur (San Miguel), Karina Román y Gustavo D’Alessandro. La Reina neerlandesa participó en su carácter de asesora especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera, había informado la Casa Real de su país. También había señalado que tendría charlas con altos representantes de bancos, fintechs, empresas del agro y tecnológicas de la Argentina y el resto del Cono Sur. “Hablará con ellos sobre el papel que pueden jugar en mejorar la salud financiera de sus colaboradores”, se indicó. En tanto, la charla con Braun incluyó la resiliencia financiera de ellos, que puede ser potenciada a través de ahorros, seguros y préstamos accesibles que les permitan a la gente invertir en un futuro mejor y el papel que los empleadores pueden jugar en la salud financiera de sus empleados. “Ejemplos de las medidas que los empleadores pueden tomar incluyen ofrecer programas de ahorro y cursos de presupuesto, y estar alertas a las señalas tempranas de los empleados que atraviesan dificultades financieras”, agregó. “La Reina Máxima también atenderá varias reuniones”, añadió. En ese sentido, una fue con el Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. “Un placer charlar con la Reina Máxima sobre economía e inclusión financiera. Nunca deja de sorprenderme su nivel de conocimiento y su pasión por mejorar el bienestar de las personas”, publicó Caputo en su cuenta de X, donde también posteó una foto de ambos. El Foro Llao Llao comenzó en la tarde del miércoles. Cerrará el viernes a la mañana. Aún se espera la participación de Javier Milei, invitado como todos los años, aunque no asiste desde 2024. En la edición de 2026, la agenda atravesada por los temas que hoy concentran el interés del sector privado: inteligencia artificial, energía y condiciones para invertir. El encuentro mantiene su formato característico: agenda reservada, sin acceso a la prensa y con un número limitado de participantes. Todos, comprometidos a respetar las reglas de Chatham House, que, en la interpretación de los organizadores del Foro, exige reserva total. A diferencia de otras ediciones, el foro refuerza este año un perfil más orientado a sectores concretos de actividad. La inteligencia artificial aparece como uno de los ejes centrales, con discusiones sobre productividad, transformación de procesos y nuevas oportunidades de negocio. A la par, la energía -con Vaca Muerta como principal vector- concentra buena parte de las conversaciones, en especial por su potencial exportador y los desafíos de infraestructura asociados. El clima de inversión completa el temario. Las reformas en curso y el escenario macro siguen siendo variables clave para la toma de decisiones de las compañías, en un contexto donde el sector privado busca señales de previsibilidad para avanzar con proyectos de mediano plazo. Entre los oradores de este año, estuvieron Nicolás Aguzin, argentino que fue director internacional de JPMorgan Chase y de la bolsa de Hong Kong, y que hoy es director independiente de Mercado Libre. Hubo también emprendedores: Nicolás Benenzon (Humand), Alejandro Zecler (Mendel), Bruno Ruyu (Teramot) y Tomás Mindlin (tapi). En tanto, se convocó también a figuras del deporte, como David Nalbandian, Felipe Contepomi, Juan Martín Hernández y Faustino Oro. También hubo personalidades de la música (Charly Alberti), de la ciencia (Daniel Lauretta, investigador del Conicet a cargo del relevamiento del lecho marino) y la ex VP de Marvel Studios Victoria Alonso. Entre los invitados del exterior, estuvieron la venezolana Adriana Cisneros (CEO de Grupo Cisneros), y los chilenos Andrónico Luksic (Grupo Quiñenco) y Manfred Paulmann (Cencosud).