La compañía Despegar, especializada en tecnología de viajes y uno de los unicornios de la Argentina, anunció la apertura de las inscripciones para la 19ª edición de “Jóvenes de Alto Vuelo” (JAV), su iniciativa de formación en tecnologías de desarrollo web. Desde su lanzamiento en 2013, 396 talentos han pasado por esta “escuelita” tecnológica, incorporándose a la compañía desde el primer día y desarrollando allí su carrera profesional. La convocatoria para esta nueva edición estará abierta del 27 de abril al 5 de mayo. “Con 14 años de trayectoria, Jóvenes de Alto Vuelo se consolidó como uno de los principales semilleros de talento tecnológico dentro de Despegar. Hoy, casi el 50% de nuestros desarrolladores inició su camino a través de este programa, que combina formación intensiva con la participación en proyectos reales. Además del aprendizaje técnico, quienes se suman a JAV incorporan desde el primer momento la cultura de nuestros equipos y la forma en que trabajamos en Despegar. Ver cómo muchos de quienes comenzaron aquí hoy lideran proyectos y equipos dentro de la compañía refleja el impacto que el programa tiene en nuestro desarrollo tecnológico”, afirmó Kevin Thienemann, VP de Ingeniería de Despegar. En esta nueva edición podrán postularse personas mayores de 18 años, que residan en CABA, Gran Buenos Aires o La Plata, con estudios secundarios completos y conocimientos de desarrollo, programación y Programación Orientada a Objetos (POO). La inscripción deberá realizarse a través de este link, entre el 27 de abril y el 5 de mayo. En línea con la evolución tecnológica de la empresa, el programa profundizará en la incorporación de herramientas de inteligencia artificial dentro del proceso de aprendizaje. En los últimos años, Despegar ha integrado estas tecnologías en sus equipos de desarrollo para optimizar procesos, mejorar la productividad y potenciar la construcción de productos digitales. “En Despegar entendemos la inteligencia artificial como una herramienta que amplifica las capacidades de nuestros desarrolladores. Por eso buscamos que quienes se suman a JAV también puedan familiarizarse con estas tecnologías desde el inicio y comprender cómo integrarlas al proceso de desarrollo”, señaló Lucio Loiacono, responsable de Tech University de Despegar. Al mismo tiempo, la iniciativa refuerza su propósito original de brindar oportunidades a quienes buscan dar sus primeros pasos en el sector tecnológico. En sus primeras ediciones, JAV fue el primer empleo de muchos desarrolladores y, en los últimos años, la compañía volvió a poner el foco en ese objetivo, priorizando perfiles con potencial, curiosidad y ganas de aprender. “JAV nació con la idea de ofrecer una primera oportunidad a personas con vocación por la tecnología y entusiasmo por crecer profesionalmente. Más allá de los conocimientos técnicos, valoramos el compromiso, la curiosidad y la capacidad de trabajar en equipo. Muchos de quienes hoy forman parte de Despegar comenzaron su camino aquí”, concluyó Loiacono.