El Wi-Fi es una tecnología clave que permite conectar dispositivos a Internet sin la necesidad de usar cables y, así, facilita mucho la vida de todos. No obstante, tenerlo activado en el teléfono celular cuando uno sale de casa puede tener ser el origen de problemas graves, tanto para la seguridad como para el rendimiento del dispositivo. A continuación, las tres principales razones por las que hay se debe desactivar el Wi-Fi cuando uno se va del hogar y, generalmente, habilita la conexión mediante datos móviles (4G o 5G). Si el Wi-Fi se encuentra habilitado, el teléfono celular busca de manera constante redes disponibles para vincularse. Y, si hay alguna abierta sin contraseña, se conecta. Esto puede suponer un riesgo de seguridad, porque algunas redes pueden ser falsas o maliciosas, creadas por gente que trata de robar datos personales o infectar el dispositivo con malware. Por eso, es muy recomendable desactivar el Wi-Fi cuando se está fuera de casa y solo conectarse a redes de confianza y seguras, como las del hogar, el trabajo o lugares públicos con certificado de seguridad. Otra razón para desactivar el Wi-Fi cuando se sale de casa es extender la autonomía de la batería del teléfono celular. Tener la conexión inalámbrica siempre disponible consume energía de una manera innecesaria, dado que el dispositivo está enviando y recibiendo señales de radio constantemente. Esto puede hacer que la batería del teléfono se agote más rápido. Cuando el Wi-Fi está siempre activo y en búsqueda de redes, los microchips del smartphone trabajan de manera ardua. Esto puede afectar a la duración de la batería, pero también implica menos potencia de procesamiento para otras tareas que el usuario quiera ejecutar. Además, el Wi-Fi puede interferir con otras señales de radio, como las de la red móvil o el GPS, y afectar a la calidad de la conexión o la navegación. Por lo tanto, es conveniente desactivar el Wi-Fi cuando no se necesita o se está utilizando otro método de conexión. Desactivar la red inalámbrica Wi-Fi del teléfono celular cuando uno sale de casa puede tener varios beneficios, tanto para la seguridad como para la performance del dispositivo. Eso no implica que haya que renunciar al Wi-Fi por completo, sino que hay que usarlo con precaución y solo cuando sea necesario. De esta manera, se podrá disfrutar de una mejor experiencia con el smartphone.