Este jueves, 30 de abril de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 519,82 euros. El valor de apertura refleja una variación del 96,28263 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica un aumento en su valor en comparación con el euro. La cotización de Bitcoin Cash muestra una evolución bajista: en la última semana retrocedió un 2.51% y en el último año acumula una caída del 19.47%, lo que implica una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron posiciones en esos periodos y sugiere presión vendedora más persistente en el horizonte anual. La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana fue del 12.73 %, significativamente menor que la volatilidad anual del 54.46 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 491,9 euros.