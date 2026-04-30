La cotización del Ripple este jueves, 30 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 1,6 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,14% en comparación con el día pasado. El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días. Esto indica que, tras observar el comportamiento del mercado, se puede prever un posible fortalecimiento de ambos activos en el corto plazo. La cotización de Ripple ha mostrado una evolución claramente bajista, con un descenso del 4.35% en la última semana y una caída del 51.76% en el último año, lo que refleja presión vendedora y elevada volatilidad; en consecuencia, la rentabilidad ha sido negativa en ambos periodos, con pérdidas destacadas para quienes mantuvieron posiciones durante el último año. En la última semana, la volatilidad económica de Ripple ha sido del 12.95%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 58.95%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.