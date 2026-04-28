OpenAI, la compañía madre de ChatGPT, estaría preparando su entrada al mercado de los smartphones con un dispositivo propio centrado al 100% en inteligencia artificial, lo que podría poner en jaque el modelo de negocio de Apple y rediseñar la forma en que usamos los teléfonos. Según las últimas filtraciones, el proyecto no es un rumor aislado, sino el fruto de un plan de hardware que la compañía ha estado construyendo en la sombra durante años. Las noticias sobre el “iPhone de IA” de OpenAI provienen principalmente de Ming‑Chi Kuo, uno de los analistas de cadenas de suministro más respetados del mundo, que ha anticipado con precisión movimientos de Apple y otros grandes fabricantes en el pasado. Kuo filtró la información a través de su cuenta de X, donde detalló que la compañía está trabajando en un smartphone con agentes de IA que podrían reemplazar el uso tradicional de apps. Por el momento, la fuente única de los rumores es Kuo y sus contactos en la cadena de suministro. No existe una confirmación oficial de OpenAI, pero el peso del analista y la constancia de los reportes hacen que la industria tome el rumor muy en serio. Lo que distingue el proyecto de OpenAI no es solo otro teléfono con “IA integrada”, sino un equipo pensado para que la inteligencia artificial sea el sistema operativo funcional. En lugar de alternar entre apps para comprar, pedir comida, enviar mensajes o programar tareas, el usuario hablaría con un agente de IA que ejecuta esas acciones de forma autónoma, usando credenciales y servicios con supervisión humana. Reportes recientes hablan de un dispositivo sin apps clásicas, donde la interfaz sería esencialmente una conversación con el sistema, lo que representaría un corte más radical que el de cualquier “phi‑phone” o teléfono con grandes modelos de hoy. Sam Altman ha comparado el impacto potencial de este tipo de aparato con el del iPhone original en 2007, aunque el entorno regulatorio y de confianza en la IA es hoy mucho más complejo. Las filtraciones de Kuo indican que OpenAI ya estaría colaborando con fabricantes clave de hardware: MediaTek y Qualcomm para el desarrollo de procesadores, y Luxshare Precision Industry como socio de fabricación y ensamblaje. Esto sugeriría un chip especializado en cargas de trabajo de IA, priorizando núcleos NPU y eficiencia energética sobre el puro rendimiento bruto, algo que ya se vislumbra en dispositivos como los Pixel de Google. Se espera que las especificaciones definitivas y la selección final de proveedores se concreten entre finales de 2026 y el primer trimestre de 2027, con producción en masa prevista para 2028. Ese horizonte apunta a un producto de primera generación, posiblemente con foco en un nicho tecnófilo antes de una expansión masiva. Lo más probable es que, al menos en un primer momento, el teléfono de OpenAI opere en un segmento de nicho: usuarios corporativos, desarrolladores y early adopters dispuestos a pagar por la integración profunda de IA. Sin embargo, si el modelo de interacción agente‑centrada se consolida, podría forzar a Apple, Samsung y Google a acelerar sus propios saltos hacia sistemas operativos guiados por IA, redefiniendo el rol de las apps y el control de los usuarios sobre sus datos. En ese escenario, el verdadero cambio no sería el hardware en sí, sino el momento en que el smartphone deje de ser una colección de apps y pase a ser un “asistente personal” que gestiona buena parte de la vida digital del usuario. Y si OpenAI llega antes con la receta, el paradigma dominado por el iPhone podría tener frente a frente a su más peligroso oponente.