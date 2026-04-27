El reconocido Stephen Hawking fue uno de los físicos teóricos más influyentes de la historia moderna. Pionero en el estudio de los agujeros negros y la cosmología, desarrolló teoremas sobre singularidades espaciotemporales junto a Roger Penrose y predijo la radiación de Hawking, que demuestra que los agujeros negros emiten partículas hasta evaporarse. Su legado trasciende los cálculos matemáticos y las ecuaciones. Sus palabras, como sus teorías, han inspirado a generaciones más allá de los laboratorios y observatorios. Entre las reflexiones que se le atribuyen, una resume su visión del cosmos: “Una de las reglas básicas del universo es que nada es perfecto; sin la imperfección, ni tú ni yo existiríamos”. Esta idea surge de su profundo conocimiento de las leyes físicas, donde la entropía y el desorden son inevitables, y la perfección absoluta contradiría la termodinámica cuántica que él mismo ayudó a explorar. En la cosmología de Stephen Hawking, la perfección implicaría un estado de equilibrio estático, como un vacío cuántico uniforme donde nada ocurre. Las imperfecciones cuánticas durante el Big Bang crearon variaciones de densidad que colapsaron en galaxias y planetas; sin ellas, el cosmos sería un espacio liso e inhabitable. Aplicado a la humanidad, Hawking sugería que mutaciones genéticas imperfectas (errores en el ADN) generan diversidad biológica y evolución darwiniana. Sin tales fallos, no habría adaptaciones ni conciencia humana. De hecho, Hawking, diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica a los 21 años y confinado a una silla de ruedas, vivió 55 años más demostrando que la imperfección humana –su propia condición– no impide logros extraordinarios. La frase encapsula una concepción del universo imperfecto pero dinámico, donde el caos permite la evolución, la vida y la conciencia humana. De esta manera, la imperfección no es defecto, sino la condición indispensable para el ser. Nacido en Oxford en 1942, Hawking se graduó en Cambridge y se doctoró en cosmología. En 1974 propuso que los agujeros negros no son completamente negros, un avance que unificó relatividad y física cuántica, y contribuyó a validar el Big Bang. Autor de bestsellers como Historia del tiempo, fue el primero en formular ecuaciones para una “teoría del todo” que unifique fuerzas fundamentales. Murió en 2018, dejando un impacto en la ciencia y la divulgación que sigue vigente en debates sobre el origen del universo. El pensamiento de Hawking se destila en citas que fusionan ciencia y humanidad. “La próxima vez que alguien se queje de que ha cometido un error, dígale que puede ser algo bueno. Porque sin imperfección, ni tú ni yo existiríamos” refuerza su optimismo ante el fallo. “Einstein estaba equivocado cuando dijo ‘Dios no juega a los dados’. La consideración de los agujeros negros sugiere que Dios no solo juega a los dados, sino que a veces nos confunde lanzándolos donde no se pueden ver” ilustra su audacia teórica. Su figura permanece como emblema de resiliencia intelectual y curiosidad insaciable, vigente en la era de la astrofísica moderna.