El BCRA actualizó la normativa sobre proveedores de servicios de pago a fin de fortalecer el sistema de medios de pago y a reducir vulnerabilidades que podrían derivar en riesgos sistémicos y también en riesgos específicos para los usuarios del sistema financiero. Así lo dispuso a través de la Comunicación “A” 8432, que tiene tres ejes principales: solicitarles más información y lograr una mayor transparencia en el registro, fijar un marco específico para la provisión de cuentas a través de terceros y dotar al BCRA de herramientas más sólidas para la supervisión y mantenimiento del registro. Asimismo, se alinea con estándares internacionales y prácticas regulatorias implementadas en otros países de la región. La norma crea una nueva figura: el PSPCP como Servicio. El BCRA incorpora por primera vez a los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago a través de terceros. La norma define responsabilidades específicas para esta modalidad, aclara de manera explícita que los clientes del tercero son clientes del PSP que provee las cuentas y exige que la provisión indirecta mantenga los mismos estándares que la oferta directa. Asímsimo, implementa nuevas obligaciones de información: los PSP deberán declarar al BCRA datos que antes no estaban obligados a informar: identificación del banco patrocinante, si operarán como PSPCP como Servicio y, en ese caso, la nómina de entes habilitados. Y se dispuso que los PSP que se inscriban dispondrán de 12 meses —el doble del plazo anterior— para comenzar a operar, en reconocimiento de las crecientes complejidades técnicas de integración con otros actores del sistema de pagos. Por otro lado, se incorporaron cuatro escenarios en los que el BCRA podrá tramitar la baja por iniciativa propia, que se adicionan a la ya existente posibilidad de solicitud de baja por parte del PSP. Los PSP ya inscriptos tienen 90 días corridos para ajustarse a la nueva normativa