Este jueves, 30 de abril de 2026, la cotización deldólar llegó a 3674.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,78%. En la última semana, la cotización del Dólar aumentó 3.39%, pero en el último año acumula una variación de -8.86%, lo que sugiere una recuperación reciente tras una tendencia anual bajista. La cotización del dólar mostró un sesgo bajista en los últimos 10 días, con cuatro descensos consecutivos a mitad del periodo y repuntes puntuales hacia el cierre; el balance general sigue negativo. La volatilidad económica del Dólar en la última semana es del 15.37%, lo que indica un comportamiento inestable, ya que es mayor que la volatilidad anual del 14.16%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia al alza. Esto sugiere un aumento en la demanda de la moneda, lo que podría reflejar un clima económico más favorable. El costo de comprar 100 dólares en Colombia es de 367447.00 pesos colombianos; comprar 200 dólares cuesta 734894.00 pesos y 500 dólares cuestan 1837235.00 pesos.