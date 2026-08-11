Work and Travel para argentinos: cuáles son las preguntas más comunes en la entrevista para la visa y las respuestas que sí o sí tenés que saber.

Cada año, miles de estudiantes argentinos aplican al programa Work and Travel USA, una experiencia que permite trabajar de manera temporal en Estados Unidos durante las vacaciones universitarias.

Sin embargo, uno de los pasos que más incertidumbre genera es la entrevista para obtener la visa J-1, requisito indispensable para viajar.

Si bien la entrevista suele durar pocos minutos, las respuestas tienen que ser claras, coherentes y coincidir con la información presentada en la solicitud .

En este contexto, conocer las preguntas más frecuentes puede marcar la diferencia.

Las preguntas más comunes en la entrevista para la visa Work and Travel

El oficial consular busca confirmar que el postulante cumple con los requisitos del programa y que tiene intención de regresar a su país una vez finalizada la experiencia.

Entre las preguntas más habituales se encuentran:

¿Por qué querés participar en Work and Travel USA?

¿En qué universidad estudiás y qué carrera cursás?

¿Dónde vas a trabajar en Estados Unidos?

¿Qué tareas vas a realizar en tu empleo?

¿Quién financia tu viaje?

¿Con quién vas a vivir durante tu estadía?

¿Tenés familiares o amigos en Estados Unidos?

¿Qué planes tenés cuando regreses a Argentina?

¿Cuánto tiempo pensás permanecer en el país?

Las respuestas deben ser directas y respaldar el objetivo principal del programa: combinar una experiencia laboral temporal con un intercambio cultural.

Por ejemplo, ante la pregunta sobre el motivo del viaje, una respuesta adecuada puede ser destacar el interés por mejorar el inglés, adquirir experiencia laboral internacional y conocer la cultura estadounidense.

Qué respuestas tenés que preparar antes de la entrevista

Uno de los errores más frecuentes es responder de memoria o brindar información que no coincide con los datos cargados en la solicitud.

Por eso, se recomienda repasar previamente toda la documentación presentada.

Uno de los errores más frecuentes es responder de memoria o brindar información que no coincide con los datos cargados en la solicitud. Shutterstock / Gemini

Algunas respuestas clave que conviene tener preparadas son:

Nombre del empleador y ubicación exacta del trabajo.

Fecha estimada de viaje y regreso.

Datos de la universidad y situación académica actual.

Información sobre alojamiento y condiciones laborales.

Motivos concretos por los que se desea participar en el programa.

Además, es importante demostrar vínculos con Argentina . Continuar una carrera universitaria, tener obligaciones académicas pendientes o proyectos futuros en el país suelen ser factores positivos durante la evaluación.

También se aconseja responder únicamente lo que se pregunta, mantener contacto visual, hablar con seguridad y evitar contradicciones. No es necesario brindar respuestas extensas; la claridad y la coherencia suelen ser más valoradas que los detalles innecesarios.

En conclusión, la entrevista para la visa Work and Travel USA no busca poner a prueba el nivel de inglés ni realizar un examen complejo, sino verificar que el postulante cumple con los requisitos del programa y que regresará a Argentina al finalizar su experiencia laboral y cultural en Estados Unidos.