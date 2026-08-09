Irán y Omán, cerca de un acuerdo por Ormuz: las claves de una negociación bajo fuego

En el corazón del mar Egeo, la isla griega de Syros abrió una propuesta que rápidamente llamó la atención de viajeros y amantes de los animales: un refugio de gatos busca voluntarios a cambio de alojamiento gratuito y desayuno .

Quienes sean seleccionados deberán colaborar con el cuidado de los felinos rescatados, aunque también tendrán tiempo libre para explorar la isla, visitar sus playas y descubrir este tranquilo destino de las Cícladas. Al tratarse de un voluntariado, el programa no ofrece remuneración económica .

¿Qué incluye el voluntariado para cuidar gatos en la isla de Syros?

La propuesta está organizada por el refugio Syros Cats, una organización dedicada al rescate y cuidado de gatos abandonados.

Los voluntarios colaboran durante cinco horas diarias, mientras que el resto del tiempo queda disponible para descansar o recorrer la isla.

Entre los beneficios que ofrece el programa se encuentran:

Alojamiento gratuito.

Desayuno todos los días.

Cinco horas de trabajo por jornada.

Un día libre por semana.

Tiempo para recorrer la isla fuera del horario de tareas.

La posibilidad de colaborar con el rescate y bienestar de decenas de gatos.

Las próximas inscripciones abrirán en septiembre para cubrir estadías durante 2027, y las plazas suelen ser limitadas debido al interés que genera la convocatoria.

La oferta para ir a Syros a cuidar gatos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué tareas deben realizar los voluntarios y cuáles son los requisitos?

El trabajo diario está enfocado en garantizar el bienestar de los animales y mantener el refugio en buenas condiciones. Las actividades incluyen alimentar a los gatos, cambiarles el agua, limpiar los espacios donde permanecen, administrar medicación básica cuando sea necesario bajo supervisión y dedicar tiempo a socializar y jugar con ellos.

La isla invita a un viaje por el tiempo a través de sus festivales de cine, jazz y el célebre Festival Internacional del Egeo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además, los voluntarios colaboran con tareas generales de mantenimiento del refugio, por lo que la organización destaca que el compromiso con los animales y la predisposición para el trabajo cotidiano resultan fundamentales.

Para postularse es necesario:

Ser mayor de edad.

Tener conocimientos básicos o intermedios de inglés.

Contar con una condición física adecuada para realizar las tareas.

Sentirse cómodo conviviendo con gatos.

Permanecer durante el período acordado con la organización.

Las solicitudes deberán realizarse a través de los canales oficiales del refugio cuando se habilite la convocatoria de septiembre. Antes de viajar, cada postulante también deberá verificar los requisitos migratorios vigentes para ingresar a Grecia según su nacionalidad.

Fuera del horario de trabajo, los voluntarios pueden conocer Ermúpoli, la capital de Syros, recorrer senderos costeros, disfrutar de las playas del mar Egeo y descubrir una de las islas griegas menos masificadas, famosa por su arquitectura neoclásica, su gastronomía y su ambiente relajado.