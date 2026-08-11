PAMI: Cómo solicitar una orden médica electrónica para un especialista o estudio de alta complejidad paso a paso.

Los afiliados de PAMI necesitan una Orden Médica Electrónica (OME) para acceder a consultas con especialistas, prácticas médicas y estudios de alta complejidad incluidos dentro de la cobertura de la obra social.

Este documento digital reemplaza a muchas autorizaciones en papel y agiliza la gestión de turnos y prestaciones.

Si bien el trámite depende del tipo de atención requerida, el sistema permite que las órdenes sean emitidas de forma electrónica por los profesionales de la red prestadora, sin necesidad de realizar gestiones presenciales en muchos casos.

Qué es la Orden Médica Electrónica (OME) de PAMI y para qué sirve

La OME de PAMI es un documento digital que habilita al afiliado a acceder a determinadas prestaciones médicas dentro de la cobertura vigente.

Se utiliza para:

Consultas con especialistas.

Estudios de diagnóstico por imágenes.

Estudios de alta complejidad.

Prácticas médicas específicas.

Procedimientos indicados por un profesional de la cartilla.

La orden queda registrada en el sistema y puede ser consultada por los prestadores habilitados.

En este sentido, el afiliado ya no necesita presentar documentación física en la mayoría de los casos, ya que la validación se realiza de manera electrónica.

Además, el sistema busca reducir demoras y facilitar el acceso a los servicios médicos para jubilados y pensionados.

Paso a paso: cómo solicitar una Orden Médica Electrónica en PAMI

El proceso comienza con la evaluación médica correspondiente.

Para obtener una OME, hay que seguir estos pasos:

Solicitar un turno con el médico de cabecera o el profesional tratante. Asistir a la consulta y explicar la necesidad de atención especializada o del estudio indicado. El profesional evalúa el caso y carga la Orden Médica Electrónica en el sistema de PAMI. Una vez emitida, la orden queda asociada al afiliado de forma digital. Con la OME activa, se puede gestionar el turno con el especialista o el centro de diagnóstico correspondiente. Presentar DNI y credencial de PAMI al momento de la atención.

Para estudios de alta complejidad, algunos prestadores pueden requerir documentación complementaria o la validación previa según el tipo de práctica solicitada.

Por ese motivo, se recomienda consultar antes de asistir al turno para conocer los requisitos específicos de cada centro médico.

Asimismo, los afiliados pueden verificar información sobre sus prestaciones y prestaciones autorizadas a través de los canales oficiales de PAMI o comunicándose con la línea de atención del organismo.

En conclusión, la Orden Médica Electrónica (OME) permite acceder de manera más rápida y sencilla a especialistas y estudios de alta complejidad, ya que centraliza la autorización médica en un sistema digital y evita gran parte de los trámites presenciales.