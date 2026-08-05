Uno de los puntos más importantes de cara a un viaje internacional es verificar la vigencia del pasaporte. No cumplir con los requisitos puede generar inconvenientes en el aeropuerto y hasta impedir el ingreso o la salida del país.

La validez del pasaporte no solo implica que esté vigente. Muchos países exigen un margen mínimo de meses antes de su vencimiento, lo que puede sorprender a quienes no revisan este detalle con anticipación.

La falta de cumplimiento puede traducirse en demoras, cancelaciones de vuelos o incluso la imposibilidad de viajar, como es el caso de España. Por eso, conocer las reglas es clave para evitar problemas y gastos inesperados.

Adiós al pasaporte español: razones detrás de su posible cancelación (foto: archivo). Shutterstock

Cuántos meses de vigencia exige el pasaporte para viajar desde España

Uno de los requisitos para ingresar o salir de España es que el pasaporte tenga una validez mínima de seis meses, según confirma el Ministerio de Exteriores. Esto implica que el documento debe cubrir toda la estancia y mantener ese margen adicional antes de caducar.

Muchos países aplican esta regla para permitir extensiones de visado o evitar que el viajero quede en situación irregular durante su permanencia.

En otros destinos, alcanza con que el pasaporte esté vigente durante el viaje. Sin embargo, no verificar este punto puede generar complicaciones en el embarque o en el control migratorio.

Países que exigen 6 meses de vigencia en el pasaporte

La exigencia de seis meses de vigencia es una de las más extendidas. Entre los países y regiones que aplican esta condición se encuentran:

Alemania

Australia

Brasil

Canadá

China

Egipto

India

Israel

Tailandia

Vietnam

Espacio Schengen (incluye a España)

Este requisito busca garantizar que el pasaporte no expire durante la estancia. Además, facilita posibles extensiones de visado o cambios en el itinerario del viajero.

Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock Shutterstock

No cumplir con esta condición puede derivar en la negativa de embarque o en la denegación de entrada en el país de destino.

Requisitos para ingresar a España y evitar problemas en frontera

España exige cumplir con varias condiciones para autorizar la entrada de ciudadanos de terceros Estados. Estos requisitos están alineados con el Código de fronteras Schengen.

Entre los principales puntos a tener en cuenta:

Pasaporte válido y en vigor, que “deberá ser válido hasta 3 meses después de la fecha prevista de salida del territorio Schengen”

Visado válido, en caso de ser requerido según la nacionalidad

Justificación del motivo del viaje (turismo, negocios, estudios, etc.)

Prueba de alojamiento o carta de invitación

Acreditación de medios económicos suficientes

En 2025, se exige un mínimo de 118 euros por persona y día, con un piso de 1065 euros, independientemente de la duración de la estancia.

Qué pasa si tu pasaporte no cumple con la vigencia exigida

Si el pasaporte no cumple con los meses mínimos de vigencia, el viajero puede enfrentar múltiples inconvenientes . Desde la negativa de embarque hasta la imposibilidad de ingresar al país de destino.

Las autoridades migratorias pueden rechazar la entrada incluso si el documento no está vencido, pero no cumple con el margen exigido.

Por eso, anticiparse es fundamental. Revisar la fecha de caducidad y los requisitos específicos de cada país permite evitar contratiempos y viajar con tranquilidad.