ROMA, 07/08/2026.-Italia continúa este viernes con los controles a viajeros procedentes de España cuando se cumple una semana desde que el Gobierno de Giorgia Melonia decretó la suspensión temporal del Acuerdo Schengen con el país ibérico por una supuesta cuestión de "seguridad nacional" ante la crisis migratoria de Ceuta. En el aeropuerto de Fiumicino (Roma), que recibe entre 55 y 60 vuelos diarios desde España en la temporada de verano, varios pasajeros de un vuelo de Iberia procedente de Madrid confirmaron a EFE que agentes de la policía solicitaron a los viajeros su documentación en el "finger" que conecta la nave con la terminal. EFE/ Mariano Rojas

Italia confirmó este viernes que mantendrá los controles a viajeros desde España y descartó modificar, por el momento, la decisión adoptada tras la crisis migratoria de Ceuta. El Gobierno de Giorgia Meloni respondió así a la petición del Ejecutivo español de retirar las restricciones y reiteró que la medida seguirá vigente mientras considere que existen riesgos para su seguridad.

La decisión afecta a los viajeros procedentes de España, ya que Italia continúa aplicando controles aleatorios en puertos y aeropuertos desde el pasado 1 de agosto. Aunque el Ejecutivo italiano insiste en que los ciudadanos españoles y europeos no son el objetivo de la medida, los controles siguen activos.

Por su parte, el Gobierno español sostiene que ya no existen razones para mantener estas restricciones y reclama que Italia rectifique por la vía diplomática.

ROMA, 07/08/2026.-Italia continúa este viernes con los controles a viajeros procedentes de España cuando se cumple una semana desde que el Gobierno de Giorgia Melonia decretó la suspensión temporal del Acuerdo Schengen con el país ibérico por una supuesta cuestión de "seguridad nacional" ante la crisis migratoria de Ceuta. En el aeropuerto de Fiumicino (Roma), que recibe entre 55 y 60 vuelos diarios desde España en la temporada de verano, varios pasajeros de un vuelo de Iberia procedente de Madrid confirmaron a EFE que agentes de la policía solicitaron a los viajeros su documentación en el "finger" que conecta la nave con la terminal. EFE/ Mariano Rojas Fuente: EFE Mariano Rojas

Italia confirma que mantendrá los controles a viajeros desde España

En un comunicado oficial, el Gobierno italiano aseguró que “no acepta ultimátums ni imposiciones extranjeras en materia de seguridad nacional y control de fronteras”.

Además, precisó que “No tenemos intención alguna de revisar la decisión de suspender la aplicación del Acuerdo de Schengen a los nacionales de terceros países que lleguen desde España, al menos hasta el 15 de agosto, y en ningún caso hasta que se hayan eliminado por completo los riesgos para la seguridad y el terrorismo en Italia”.

Según el Ejecutivo de Giorgia Meloni, la decisión responde a la necesidad de preservar la seguridad nacional tras la crisis migratoria registrada en Ceuta.

En la nota oficial también se recuerda que para el 15 de agosto se espera una “nueva oleada” de migrantes en Ceuta y añade: “Solo cuando haya certeza de que no existirán riesgos para la seguridad ni el terrorismo en Italia, de que no habrá una nueva oleada y de que no habrá migrantes irregulares dirigiéndose a territorio europeo, se revisará la decisión anterior”.

No obstante, Italia subraya que la medida “no menoscaba la relación con un país amigo como España” y asegura estar dispuesta a mantener un “diálogo constructivo” con el Gobierno español cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron los controles.

Asimismo, el Ejecutivo italiano concluye que “las autoridades fronterizas italianas harán todo lo posible para garantizar la máxima accesibilidad a los ciudadanos españoles y europeos, quienes, cabe destacar, no se ven afectados por el restablecimiento de los controles en las fronteras aéreas y marítimas”.

Qué respondió España tras la decisión de Italia

Desde Cali (Colombia), el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que la decisión italiana carece de justificación.

El ministro afirmó a EFE que “No hay ningún motivo para introducir estas medidas. La situación en Ceuta y Melilla está de manera muy amplia canalizada y reconducida. La mayor parte de las personas que entraron irregularmente a Ceuta han sido ya devueltas”.

Albares añadió que ninguna de las personas que cruzó desde Marruecos “ha alcanzado la península” y recordó que Ceuta y Melilla cuentan con un régimen Schengen específico que impide acceder al continente europeo sin superar un control policial.

Además, confirmó que España ha solicitado formalmente a Italia que retire los controles y advirtió que, si no hay cambios, el Gobierno español adoptará medidas proporcionales para proteger los intereses de sus ciudadanos.

Qué cambia para quienes viajen desde España a Italia

La decisión anunciada por Italia supone que continúan los controles aleatorios en puertos y aeropuertos para viajeros procedentes de España, una medida que fue restablecida el pasado 1 de agosto tras la crisis migratoria de Ceuta.

Según el Gobierno italiano, estos controles se mantendrán, al menos, hasta el 15 de agosto o hasta que considere que han desaparecido los riesgos vinculados a la seguridad y a una posible nueva presión migratoria.

ROMA, 07/08/2026.-Entrada a la terminal 1 del Aeropuerto de Fiumicino en Roma, Italia, este viernes. Italia continúa este viernes con los controles a viajeros procedentes de España cuando se cumple una semana desde que el Gobierno de Giorgia Melonia decretó la suspensión temporal del Acuerdo Schengen con el país ibérico por una supuesta cuestión de "seguridad nacional" ante la crisis migratoria de Ceuta. En el aeropuerto de Fiumicino (Roma), que recibe entre 55 y 60 vuelos diarios desde España en la temporada de verano, varios pasajeros de un vuelo de Iberia procedente de Madrid confirmaron a EFE que agentes de la policía solicitaron a los viajeros su documentación en el "finger" que conecta la nave con la terminal. EFE/ Mariano Rojas Fuente: EFE Mariano Rojas

Mientras tanto, España insiste en resolver el conflicto por la vía diplomática. Albares aseguró: “Queremos que esto se resuelva de manera diplomática y amistosa, con la misma amistad que el Gobierno de España profesa al pueblo italiano”.

El ministro concluyó además que la decisión italiana “no tiene sentido” dentro de una “visión de unidad europea” y denunció: “Estoy viendo imágenes en estos momentos en aeropuertos italianos de los españoles y españolas que son injustificadas e indignas y no podemos tolerarlas”.