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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana con temperaturas agradables y algunas jornadas de cielo nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, las condiciones podrían cambiar con el correr de los días y traer nuevamente lluvias a la región.

Según el pronóstico del organismo, hay dos jornadas en las que aumentarán las probabilidades de precipitaciones. ¿Cuándo llegan las tormentas y cómo seguirá el tiempo durante el resto de la semana?

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Vuelven las tormentas al AMBA: qué día de la semana puede llover

El martes 17 de noviembre será el día con mayor probabilidad de precipitaciones. El SMN prevé tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde podrían registrarse chaparrones.

La probabilidad de lluvia se ubicará entre el 10% y el 40%. Hacia la noche, las condiciones comenzarán a mejorar, con cielo mayormente nublado y sin precipitaciones previstas.

Para esa jornada, se espera una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 26°C, con vientos de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

Vuelven las tormentas al AMBA: qué día de la semana puede llover.
Vuelven las tormentas al AMBA: qué día de la semana puede llover.SMN

Cómo seguirá el clima en AMBA el miércoles y jueves

Después de las precipitaciones del martes, el miércoles 18 llegará con mejores condiciones meteorológicas. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima alcanzará los 28°C, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

El jueves 19 continuará con condiciones estables. Se espera una mínima de 17°C y una máxima de 27°C, sin probabilidades de lluvia y con cielo parcialmente nublado.

Vuelven las lluvias al AMBA: qué pasará el viernes 20 de noviembre

Las probabilidades de precipitaciones volverán a aumentar el viernes 20. Según el SMN, podrían registrarse chaparrones durante la mañana, con una posibilidad de lluvia de entre el 10% y el 40%.

Hacia la tarde y la noche, el cielo estará parcialmente nublado y no se esperan nuevas precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C y los 25°C.

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Cómo estará el tiempo en AMBA durante el fin de semana

El sábado 21 se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 26°C. No habrá probabilidades de lluvia.

Por último, el domingo 22 cerrará la semana con condiciones estables. La mínima será de 16°C y la máxima llegará a los 25°C, con cielo algo a parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas.