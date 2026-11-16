Elegir qué lechuga llevar de la verdulería puede parecer una decisión menor, pero no todas las variedades tienen las mismas características.

La francesa, la mantecosa, la criolla y la capuchina aportan agua, fibra, vitaminas y minerales, aunque existen diferencias en la composición y el color de sus hojas.

Qué diferencias hay entre la lechuga francesa, mantecosa, criolla y capuchina

Las cuatro variedades tienen diferencias en su textura, sabor, forma y composición nutricional. Según un informe de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación sobre la producción de lechuga en Argentina, cada tipo presenta características particulares en su estructura y desarrollo.

Lechuga francesa: se caracteriza por sus hojas sueltas, anchas y onduladas, con bordes recortados. No forma un cogollo compacto y puede presentar hojas verdes o moradas.

Lechuga mantecosa: tiene hojas tiernas, suaves y flexibles, con una textura delicada. Forma un cogollo poco compacto y sus hojas son menos resistentes.

Lechuga criolla: pertenece al grupo de las romanas o latinas. Presenta hojas más alargadas, con nervaduras marcadas y una estructura más firme. Puede desarrollar una cabeza, aunque no tan compacta como otras variedades.

Lechuga capuchina: forma un cogollo compacto, con hojas consistentes, gruesas y crocantes. Se caracteriza por su mayor firmeza y resistencia al transporte.

Estas diferencias también influyen en sus usos culinarios: la francesa aporta volumen a las ensaladas, la mantecosa se destaca por su suavidad, la criolla por su firmeza y la capuchina por su textura crocante.

En cuanto a su valor nutricional, ninguna variedad es necesariamente la mejor en todos los aspectos.

De todas formas, la Universidad de California en Davis (UC Davis) señala que las hojas de color verde más oscuro suelen contener mayores concentraciones de vitaminas A y C que las menos verdes.

Las lechugas francesa, mantecosa, criolla y capuchina presentan distintas características y aportes nutricionales. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Cuál es la lechuga más conveniente para comer todos los días

Como se mencionó, para incorporar lechuga a la alimentación diaria, conviene priorizar la variedad que aporte mayor diversidad de nutrientes y resulte fácil de combinar con otros alimentos.

Las de hojas más oscuras, como algunas francesas y criollas, suelen aportar más betacarotenos que las variedades de hojas más claras, como la capuchina.

Sin embargo, esto no significa que una sea necesariamente mejor que otra. La variedad mantecosa también puede formar parte de una alimentación equilibrada. Lo recomendable es alternar entre distintos tipos de lechuga para aprovechar sus diferentes aportes nutricionales y evitar una dieta monótona.