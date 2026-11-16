Caputo reveló el dato que mira para 2027: qué anticipa el mercado sobre dólar y riesgo país

En esta noticia Cuáles son las condiciones del plan de pagos y quiénes pueden adherirse

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que ya se encuentra operativa una de las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante el evento anual organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA).

En el encuentro, el titular del Palacio de Hacienda anunció un paquete de medidas de alivio financiero destinadas a las pequeñas y medianas empresas. Una de ellas contempla la posibilidad de incluir, en el plan de facilidades de pago vigente hasta el 30 de junio de 2027, deudas vencidas hasta el 31 de octubre de 2026.

La medida alcanza a las MiPyMEs, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro, que ya pueden incorporar obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta esa fecha.

“ A partir del 16 de noviembre de 2026 estará disponible en el sistema ‘Mis Facilidades’ la posibilidad de incorporar las obligaciones vencidas al 31 de octubre de 2026 ”, precisó ARCA a través de la Resolución General 5924/2026, publicada a comienzos de noviembre.

La decisión se enmarca en una serie de anuncios realizados por el ministro Caputo. Entre ellos, también se encuentra la suspensión de ejecuciones fiscales y embargos hasta el 30 de junio de 2027, así como la posibilidad de que las pymes computen el 100% del saldo a favor generado por exportaciones o por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para cancelar deudas aduaneras.

De las tres medidas anunciadas, únicamente dos ya se encuentran operativas: la suspensión de juicios y embargos, vigente desde el jueves 5 de noviembre, y la inclusión de deudas vencidas hasta fines de octubre, disponible desde este lunes 16 de noviembre. Aún resta conocer la “letra chica” del esquema para el cómputo de saldos a favor.

El Gobierno anunció un paquete de medidas de alivio financiero para pequeñas y medianas empresas UIA

Cuáles son las condiciones del plan de pagos y quiénes pueden adherirse

El plan de facilidades de pago permite a determinados grupos de contribuyentes regularizar deudas vencidas hasta fines de octubre de este año.

📣 Plan de pagos: ya se pueden incluir deudas vencidas hasta el 31 de octubre



Las MiPyMEs, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro ya pueden incorporar obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 31 de octubre de 2026, inclusive.… pic.twitter.com/IXpcVB3gQx — ARCA | Agencia de Recaudación y Control Aduanero (@ARCA_informa) November 16, 2026

Por un lado, las micro y pequeñas empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro podrán financiar deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social en hasta 18 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con un pago a cuenta del 5% de la deuda consolidada y una tasa de financiación del 2,75% mensual.

Por otro lado, el esquema también permite que las medianas empresas de los tramos 1 y 2 incluyan sus deudas en hasta 15 cuotas, con un pago a cuenta del 10% y una tasa equivalente al interés resarcitorio vigente.

Según detalló ARCA, en ambos casos el importe mínimo de cada cuota y del pago a cuenta es de $ 50.000.

“ Las cuotas del plan vencen el día 16 de cada mes , a partir del mes inmediato siguiente al de consolidación de la deuda y formalización de adhesión . La forma de pago es por débito automático en cuenta bancaria. Si al día de vencimiento para el pago no se canceló la cuota, se realiza un nuevo intento de débito el día 26 de ese mismo mes”, indicó el organismo en su sitio web.

Respecto de las condiciones del plan de pagos, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) valoró que el Gobierno haya permitido incorporar obligaciones vencidas al 31 de octubre. Sin embargo, la entidad pidió que se elimine el anticipo del 5% para acceder al plan , ya que, según señaló, “mantenerlo requiere un esfuerzo financiero que las pymes no están en condiciones de afrontar”.

Para CAME, además, el plan “debería ofrecer, como mínimo, 48 cuotas y permitir el ingreso a planes de pago que aún no hayan caducado”. La entidad entiende que estas modificaciones significarían “una verdadera refinanciación y un oxígeno financiero” en un contexto muy delicado para el sector.

Por su parte, Marcelo Rodríguez, contador y CEO de MR Consultores, también puso el foco en la cantidad de cuotas —18— y en el nivel de la tasa de interés, que supera los últimos registros de inflación informados por el INDEC.

Especialistas consideran que se debería ampliar la cantidad de cuotas y reducir la tasa de interés, entre otros cambios, para facilitar el acceso al plan de pagos

“Si la empresa está regularizando una mochila de deuda, necesita un plazo largo de entre 48 y 60 meses y una tasa razonable, a la mitad de la que se cobra por la deuda corriente. El objetivo es que las empresas regularicen esa mochila y empiecen a pagar la deuda corriente. Es una forma de dar una mano a la empresa que está en una situación complicada”, señaló.

En paralelo, el especialista agregó que el plan de pagos “resulta incongruente” con la medida adoptada por el Ministerio de Economía, que consideró “muy atendible y muy necesaria”, mediante la cual se suspende el inicio de los juicios de ejecución fiscal y los embargos. Desde su punto de vista, las empresas con dificultades financieras “están más cerca de dejar caer los planes vigentes que de adherir a nuevos planes para regularizar”.

En ese sentido, Rodríguez aclaró que la falta de pago de las obligaciones exteriorizadas no tiene riesgo luego de esta medida, “salvo el devengamiento de los intereses por mora a la tasa del 2,75%”.