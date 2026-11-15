Las lluvias vuelven a protagonizar el tiempo en buena parte de la península. (Imagen ilustrativa)

El paso de un frente atlántico traerá este domingo, 15 de noviembre, cielos nubosos y lluvias a buena parte de la península, especialmente en el noroeste. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Galicia será la comunidad más afectada, con precipitaciones persistentes que podrán ir acompañadas de tormenta y ser localmente fuertes.

La jornada vendrá marcada además por el viento, con rachas muy fuertes en Galicia y la cordillera Cantábrica, y por un descenso generalizado de las temperaturas mínimas. Según informó la agencia EFE, la AEMET mantiene avisos amarillos, un nivel de peligro bajo que, aun así, podría afectar a personas y bienes vulnerables o situados en zonas expuestas.

Galicia, la zona con más lluvia

Las precipitaciones afectarán sobre todo a la mitad noroeste de la península, aunque también podrían registrarse en puntos de las Béticas. Los mayores acumulados se esperan en la mitad oeste de Galicia, donde la lluvia será persistente.

Galicia será la comunidad más afectada por las lluvias, que podrán ir acompañadas de tormenta. (Imagen ilustrativa) Fuente: EFE Toni Albir

También lloverá con intensidad en zonas de montaña del tercio norte y del oeste del Sistema Central. La nieve, por su parte, solo aparecerá por encima de los 2000 metros.

Más sol en el Mediterráneo y nubes en los archipiélagos

En las regiones mediterráneas, en cambio, habrá menos nubosidad e incluso cielos despejados. En Baleares predominarán los cielos poco nubosos o con nubes altas, aunque no se descarta alguna llovizna al final del día.

En Canarias se esperan intervalos nubosos y alguna lluvia aislada en las islas montañosas. Además, podrán formarse brumas y nieblas en amplias zonas de la vertiente atlántica y del nordeste peninsular, que podrían persistir en zonas de montaña.

Las temperaturas bajan en casi todo el país

Las temperaturas máximas bajarán ligeramente en la mayor parte de la península, con un descenso más notable en el valle del Ebro, y se mantendrán sin cambios en los archipiélagos.

Las mínimas descenderán en todo el territorio, sobre todo en el sur y el este peninsular. En las zonas altas de los Pirineos se producirán heladas débiles.

Rachas muy fuertes de viento en el norte

Soplará viento del oeste y suroeste en la península y Baleares, moderado en el interior y el norte peninsular. En las costas de Galicia y del Cantábrico habrá intervalos de viento fuerte.

El descenso de las temperaturas se dejará notar en casi todo el país. (Imagen ilustrativa) Shutterstock

Las rachas podrán ser muy fuertes en zonas de Galicia, la cordillera Cantábrica y, de forma puntual, en el interior de Cantabria y el alto Ebro. En Canarias, el alisio soplará flojo o moderado.

Con la lluvia concentrada en el noroeste y el viento soplando con fuerza en el norte, la AEMET recomienda seguir la evolución de los avisos y extremar la precaución en las zonas más expuestas.

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)-.