El Servicio Meteorológico Nacional difunde una alerta naranja por fuertes tormentas en seis provincias de la Argentina para este lunes 16 de noviembre.

Las condiciones meteorológicas pueden variar según la región afectada y el avance de los fenómenos a lo largo de la jornada. Por esa razón, es importante revisar el mapa oficial del organismo antes de salir de casa.

Cuáles son las provincias afectadas por la alerta naranja este 16 de noviembre

Según indica el Servicio Meteorológico Nacional, las pronvincias afectadas por la alerta naranja de este lunes son parte de Buenos Aires, la totalidad de Córdoba y San Luis, el noroeste y centro de Mendoza, el sur de Catamarca y de La Rioja.

El alcance de la alerta no es el mismo en todas las provincias, por ende, las condiciones afectarán de manera distinta según la región.

Granizo, lluvias de hasta 120 mm y ráfagas de 90 km/h: qué anticipa el SMN

El SMN emitió una alerta naranja este lunes 16 de noviembre. Servicio Meteorológico Nacional.

Las tormentas podrían adquirir una intensidad severa en las regiones más alcanzadas por la alerta y provocar fenómenos meteorológicos en períodos relativamente cortos.

Entre las principales condiciones previstas se encuentran:

Lluvias intensas: los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre 80 y 120 milímetros en las áreas más comprometidas.

Granizo: existe la posibilidad de caída de piedras de diferentes tamaños, que podrían ocasionar daños materiales y afectar los cultivos.

Fuertes ráfagas: el viento podría superar los 90 kilómetros por hora de manera localizada.

Actividad eléctrica: se esperan frecuentes descargas eléctricas durante el desarrollo de las tormentas.

Qué significa una alerta naranja por tormentas y cuáles son los riesgos

El sistema de alertas del Servicio Meteorológico Nacional utiliza diferentes colores para comunicar el nivel de peligrosidad de los fenómenos meteorológicos.

En particular, la alerta naranja indica que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Esto significa que las condiciones previstas pueden provocar daños y representar un riesgo para las personas, por lo que es fundamental adoptar medidas preventivas.