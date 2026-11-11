La AEMET activa avisos por lluvias intensas en varias zonas para este miércoles 11 de noviembre. Imagen ilustrativa.

La Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET) mantiene un aviso especial por lluvias extremas y persistentes, rachas de viento muy intensas y temporal marítimo para este miércoles 11 de noviembre. El episodio afectará a varias comunidades autónomas, con distintos niveles de peligro según la zona.

Entre los fenómenos más destacados figuran las precipitaciones que pueden acumular hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas en el sur de Ávila y el norte de Cáceres, además de rachas de viento que alcanzarán los 130 km/h en La Palma. Andalucía, Extremadura y Canarias concentran algunos de los avisos más importantes.

Dónde se esperan las lluvias más fuertes: las zonas con peligro extraordinario

AEMET ha establecido avisos de peligro extraordinario por lluvias en dos zonas: el sur de Ávila, en Castilla y León, y el norte de Cáceres, en Extremadura. En ambos territorios se pueden acumular hasta 120 milímetros de precipitación en 12 horas.

Los avisos estarán vigentes desde las 8 hasta las 23:59 del miércoles y tienen una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

También habrá avisos de peligro importante por precipitaciones en Andalucía. Las zonas afectadas serán Grazalema (Cádiz), Nevada y Alpujarras (Granada), Aracena (Huelva), Ronda y Sol y Guadalhorce (Málaga), y la sierra norte de Sevilla. En estos territorios se esperan acumulaciones de hasta 80 milímetros en 12 horas.

Además, se registrarán avisos de peligro bajo en diferentes puntos de Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Galicia, Aragón, Navarra y Ceuta.

Los avisos por viento alcanzan los 130 km/h en La Palma, con rachas también fuertes en Tenerife y Gran Canaria. Imagen ilustrativa. Fuente: EFE Toni Albir

Vientos de hasta 130 km/h: estas son las comunidades con avisos activos

El viento será otro de los principales riesgos del episodio meteorológico. La situación más extrema se espera en La Palma, donde AEMET ha activado avisos de peligro extraordinario por rachas de hasta 130 km/h entre las 3:00 y las 11:59 horas.

También habrá avisos de peligro importante en otras islas canarias. En Tenerife se esperan rachas de hasta 120 km/h en el norte y de 110 km/h en las zonas este, sur y oeste. En Gran Canaria podrán alcanzar los 100 km/h, mientras que en La Gomera y El Hierro llegarán a los 100 km/h. Lanzarote y Fuerteventura tendrán rachas de hasta 90 km/h.

En la Península, las rachas podrán alcanzar los 120 km/h en Extremadura, concretamente en Vegas del Guadiana, Tajo y Alagón, meseta cacereña y Villuercas y Montánchez. También se esperan hasta 120 km/h en cotas altas del Sistema Central de Ávila y Salamanca.

Los avisos por viento afectarán además a Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Ceuta y otras zonas del territorio, con velocidades máximas previstas de entre 90 y 110 km/h en los sectores señalados por la agencia.

Las lluvias pueden acumular hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas en el sur de Ávila y el norte de Cáceres. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Temporal marítimo y riesgo de tormentas: las zonas costeras bajo aviso

El episodio también estará acompañado de fenómenos costeros y tormentas. En el litoral de Cádiz y Huelva se ha activado el aviso de peligro importante por temporal marítimo, con vientos del sur o suroeste de entre 50 y 74 km/h y mar combinada del suroeste de entre 5 y 6 metros.

En el Estrecho, las olas podrán alcanzar entre 4 y 5 metros, con vientos de hasta 74 km/h. Estos avisos estarán vigentes durante diferentes franjas del miércoles.

Por otra parte, AEMET advierte de la posibilidad de tornados y mangas marinas en el litoral gaditano y el litoral de Huelva, donde también hay avisos de peligro importante por tormentas.

En Canarias, el temporal marítimo afectará a distintos sectores de Gran Canaria, La Palma y Tenerife, con avisos por viento del oeste o suroeste de entre 50 y 74 km/h.