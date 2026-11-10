Imagen ilustrativa de un hombre abajo de la lluvia en España.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de un nuevo episodio de inestabilidad que afectará a España desde este martes 10 hasta el jueves 12 de noviembre, con lluvias abundantes, tormentas y fuertes rachas de viento.

El temporal estará marcado por el paso de la borrasca Bruna y la llegada de Charles, un sistema de origen subtropical que provocará condiciones meteorológicas especialmente adversas durante el miércoles.

Las precipitaciones más intensas se concentrarán inicialmente en Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía occidental, mientras que Canarias se prepara para rachas de viento que podrían superar los 110 kilómetros por hora. Castilla y León y Extremadura tendrán avisos rojos desde las primeras horas del martes, según la información meteorológica difundida este lunes.

¿Dónde habrá fuertes lluvias y avisos rojos este martes 10 de noviembre?

La AEMET prevé cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas en la vertiente atlántica, con posibilidad de tormentas aisladas. Las lluvias serán especialmente intensas y persistentes en el oeste y sur de Galicia, el macizo Galaico-Leonés, el Sistema Central, Extremadura, el suroeste de Castilla y León y Andalucía occidental.

En Castilla y León, las precipitaciones afectarán a gran parte de la comunidad, aunque serán más persistentes en el tercio sur, donde podrían alcanzar intensidad fuerte y estar acompañadas de tormentas. En Extremadura, las lluvias más importantes se esperan inicialmente en la mitad norte, mientras que en el sur aumentarán durante la segunda mitad del día.

La Comunidad de Madrid también registrará precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en la Sierra y las áreas occidentales, donde los acumulados podrían alcanzar los 40 litros por metro cuadrado. Además, se esperan bancos de niebla densos y persistentes en zonas montañosas.

En Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja se prevén lluvias de menor intensidad, aunque algunas podrían ser persistentes. Aragón y Cataluña registrarán chubascos principalmente en las zonas próximas a los Pirineos. Por el contrario, la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares tendrán cielos poco nubosos, sin precipitaciones significativas.

Imagen ilustrativa de una mujer con paraguas caminando abajo de la lluvia Fuente: EFE Marta Pérez

Las temperaturas máximas descenderán en Galicia, la meseta sur y Canarias, mientras que aumentarán en el nordeste peninsular. También se esperan heladas débiles en los Pirineos y rachas de viento muy fuertes en zonas montañosas del norte.

¿Hasta cuándo durarán las lluvias y los fuertes vientos por la borrasca Charles?

El temporal se extenderá hasta el jueves 12 de noviembre, aunque la AEMET anticipa que el miércoles 11 será la jornada más adversa por la llegada de la borrasca Charles. Este sistema de procedencia subtropical provocará lluvias intensas, fuertes vientos y mal estado de la mar, especialmente en las zonas más expuestas.

Charles será la tercera borrasca con nombre de la temporada 2026-2027, después de Adam y Bruna. Su denominación fue asignada por el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA), debido a que Portugal será el primer país en experimentar sus efectos.

Imagen ilustrativa. La AEMET prevé cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas en la vertiente atlántica, con posibilidad de tormentas. Fuente: EFE Marta Pérez

Aunque su mayor impacto está previsto para el miércoles, los primeros efectos de Charles comenzarán a percibirse durante las últimas horas del martes, con un empeoramiento de las condiciones meteorológicas en Canarias. El archipiélago registrará precipitaciones que podrían alcanzar intensidad fuerte o muy fuerte, acompañadas de tormentas en las islas occidentales.

En Tenerife y La Palma se esperan algunas de las rachas de viento más intensas, que podrían superar los 110 kilómetros por hora, especialmente en las zonas altas. También se prevén vientos muy fuertes en otros sectores montañosos de la provincia occidental.

La AEMET advierte de la necesidad de prestar atención a la evolución de las condiciones meteorológicas y a las actualizaciones de los avisos oficiales ante posibles cambios en el desarrollo del temporal.