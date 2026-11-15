el SMN emitió una alerta amarilla por lluvias y probabilidad de tormentas eléctricas en Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán.

Un sistema de mal tiempo avanzará este lunes 16 de noviembre, motivo por el cual el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias persistentes y probabilidad de tormentas eléctricas en Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán.

El fenómeno abarcará tanto el noroeste como la región central y litoral del territorio nacional, generando un desmejoramiento gradual de las condiciones climáticas a lo largo de la jornada con registros térmicos que, en varios puntos, superarán los 30°C antes del arribo de las precipitaciones más intensas.

Cuál es el pronóstico detallado para el lunes 16 de noviembre en las seis provincias bajo alerta amarilla

Córdoba

El territorio cordobés experimentará un desmejoramiento progresivo: tras una madrugada con cielo nublado y 19°C, la mañana traerá las primeras tormentas aisladas (10% a 40%) con una mínima de 18°C. Hacia la tarde y la noche, las precipitaciones y la actividad eléctrica se generalizarán con probabilidades del 40% al 70% y una temperatura máxima que alcanzará los 30°C.

Santa Fe

En Santa Fe, la madrugada, la mañana y la tarde se presentarán con nubosidad variable y sin lluvias significativas (0% a 10%), alcanzando una temperatura máxima de 30°C sobre una mínima de 21°C. La alerta se activará hacia la noche, franja horaria en la que ingresarán tormentas con actividad eléctrica (40% a 70% de probabilidad).

La Rioja

La provincia riojana registrará una jornada inestable de principio a fin, con probabilidades de lluvia y tormentas aisladas que se mantendrán entre el 10% y el 40% durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21°C y una máxima de 31°C hacia horas de la tarde.

El fenómeno abarcará tanto el noroeste como la región central y litoral del territorio nacional. SMN

Catamarca

En Catamarca, las primeras horas del lunes transcurrirán con cielo mayormente nublado y bajas chances de precipitación (0% a 10%), con una mínima de 21°C. Sin embargo, el tiempo desmejorará hacia la tarde con lluvias aisladas (10% a 40%) y una máxima de 30°C, intensificándose durante la noche con tormentas eléctricas cuya probabilidad trepará al 40% - 70%.

Santiago del Estero

El calor será protagonista durante gran parte del día en la provincia santiagueña, donde la temperatura escalará desde una mínima de 21°C hasta una máxima de 34°C por la tarde con cielo parcialmente nublado. El quiebre meteorológico llegará recién por la noche, momento en el que se esperan tormentas fuertes con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

Tucumán

Tucumán iniciará la semana con cielo nublado y temperaturas que partirán desde los 20°C de mínima. Hacia la tarde comenzarán las precipitaciones (10% a 40%) con una máxima de 30°C, dando paso a tormentas eléctricas de mayor intensidad durante la noche, con chances de ocurrencia de entre el 40% y el 70%.

Cómo evolucionará el tiempo de cara al martes 17 de noviembre en las regiones afectadas

Para el martes 17 de noviembre, las condiciones meteorológicas presentarán comportamientos dispares según la región, manteniendo la inestabilidad en el norte mientras que el centro del país comenzará a estabilizarse.

En Córdoba, el tiempo mejorará sustancialmente con cielo parcialmente nublado, probabilidades de lluvia casi nulas (0% a 10%) y temperaturas entre 18°C y 29°C. En Santa Fe, tras posibles tormentas aisladas durante la madrugada y mañana (10% a 40%), las condiciones tenderán a mejorar hacia la tarde con una máxima de 29°C.

Por el contrario, en el noroeste argentino persistirán las precipitaciones: Tucumán continuará con tormentas por la mañana (40% a 70%) y lluvias hacia la tarde (10% a 40%) con un descenso térmico (máxima de 26°C), escenario similar al de Catamarca, donde se prevén lluvias durante toda la jornada (10% a 40%) y una máxima de 25°C.

Finalmente, La Rioja mantendrá lluvias aisladas durante todo el martes con una máxima de 28°C, mientras que Santiago del Estero registrará tormentas matinales (10% a 40%) antes de mejorar hacia la tarde con registros de hasta 30°C.