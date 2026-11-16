El analista financiero Salvador Di Stefano anticipó en su último informe un dólar más demandado hacia fin de año . Además, sostuvo que los bonos en dólares resultan hoy más atractivos que los títulos en pesos con fecha de vencimiento similar.

“Tendremos un escenario muy desafiante en el mes de diciembre, liquidez y tipo de cambio van a dominar la atención”, advirtió el especialista apodado como el “Gurú del Blue”.

Di Stefano vinculó la presión sobre el tipo de cambio con los compromisos de deuda del Tesoro. En noviembre, el Gobierno paga la renta de los bonos AN29, AO27, AO28 y AO29. Estos tres últimos pagan intereses todos los meses.

En tanto, en enero llegará el vencimiento de “amortización y deuda del AL29 y AL30”, a lo que se suma “el pago de renta de los bonos AL y GD para los años 2035, 2038, 2041 y 2046”.

Según el analista, el Gobierno conseguirá ese dinero “a través de diversas fuentes de financiamiento”. Sin embargo, remarcó que las compras del Banco Central tendrán “especial protagonismo”.

En este sentido, advirtió que “deberíamos ver un dólar más demandado en la última parte del año”.

El Gurú del Blue anticipó el dólar de fin de año y dejó una recomendación clave para los ahorristas de cara a 2027

Dólar: qué pasará en diciembre

El informe describió un factor estacional. Di Stefano señaló que “en diciembre aumenta la demanda estacional de pesos, y el Banco Central se debe preparar para asistir al mercado y morigerar la volatilidad en la tasa de interés”.

“Es probable que, en diciembre, bajo estas circunstancias el Banco Central realice grandes compras de dólares, e inyecte pesos en el mercado”, proyectó.

No obstante, el analista aclaró que la autoridad monetaria “en enero y febrero deberá reabsorber el excedente de pesos emitidos, ya que son meses en donde cae estacionalmente la demanda de dinero”.

Sobre el costo del dinero, Di Stefano afirmó que “los bancos no cuentan con un sendero de tasas claras por delante”. Y recordó que en la primera quincena de noviembre “las tasas alcanzaron ribetes muy elevados”.

El especialista también puso el foco en el atraso cambiario. La inflación de los últimos 12 meses fue de 33,1% y el tipo de cambio subió 6,9%, lo que arroja una inflación en dólares del 24,5% anual.

“Esto implica que los exportadores tendrán menos margen de rentabilidad, ya que sus ingresos son en dólares, y sus costos en pesos”, explicó. “Los productos del mercado interno deberán competir más con los importados”, agregó.

Dólar: qué pasará en diciembre, según el Gurú del Blue

La recomendación para los ahorristas

Para los inversores, Di Stefano comparó dos títulos con vencimiento cercano. Por un lado, el AO28, un bono en dólares que vence en octubre de 2028 y rinde 16% anual en dólares.

Teniendo en cuenta que según el Relevamiento de Expectativas de Mercado se espera una devaluación del 27% a 12 meses, “este bono en pesos rinde el 47,3% anual”, calculó el analista.

En contraste, el bono en pesos TMG28 “cotiza a una paridad del 88,4%, y paga una tasa Tamar + 6,9% anual”. Ese título, que vence en agosto de 2028, proyecta un rendimiento del 41,1% anual.

“Resulta paradójico que los bonos en dólares medidos en pesos proyecten una utilidad superior a los bonos en pesos que vencen en fecha similar”, señaló Di Stefano.

A partir de esa comparación, el “Gurú” aseguró que “lo más barato que tiene el mercado son las series de bonos en dólares que vencen post elecciones 2027”.

Por último, el especialista descartó un incumplimiento. “Dado el programa financiero que tiene armado el gobierno para el año 2027, no vemos posibilidades de caer en cesación de pagos ”, aseguró.

En esta línea, reconoció que 2028 “va a requerir un gran esfuerzo financiero por los altos vencimientos”. Aún así, sostuvo que la Argentina tendrá entonces “muchas más exportaciones” y, por ende, “flujo de dólares para enfrentar sin problemas dichos vencimientos”.

Di Stefano advirtió también que las tasas en el mundo “se ubican en un piso del 5,0% anual en dólares”, por lo que cualquier nueva colocación de deuda argentina pagará un retorno “de dos dígitos”.

“Hay que prepararse para un mes de diciembre en donde aumentará la demanda de pesos, y allí vamos a ver cómo reacciona el Banco Central con su política de compra de divisas”, concluyó.