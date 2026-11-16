La remolacha es uno de esos ingredientes que destaca tanto por su color como por sus propiedades nutricionales. Rica en antioxidantes, vitaminas y minerales, suele incorporarse en ensaladas, guarniciones y preparaciones saludables. Sin embargo, la forma de cocinarla puede influir directamente en la conservación de sus nutrientes y en el resultado final de cada plato.

Aunque hervirla es una de las técnicas más habituales, existen alternativas que permiten aprovechar mejor sus cualidades. Entre ellas, el horneado se posiciona como una de las opciones más recomendadas para mantener su sabor natural y lograr una textura más agradable.

¿Cuál es la mejor técnica para cocinar remolacha?

Asar la remolacha en el horno es una de las formas más efectivas de prepararla. A diferencia de la cocción en agua, este método ayuda a conservar gran parte de sus nutrientes, incluidos antioxidantes y vitaminas, además de intensificar su dulzor natural y su característico sabor terroso.

Para obtener una cocción pareja y evitar que las piezas se resequen, es importante utilizar una asadera amplia que permita distribuir los ingredientes de manera uniforme durante todo el proceso.

Antes de comenzar, se recomienda lavar bien las remolachas y retirar cualquier resto de tierra. Pueden cocinarse con o sin cáscara: mantenerla durante la cocción ayuda a preservar mejor sus nutrientes y humedad. Luego, se pueden dejar enteras o cortarlas en trozos grandes, según la preparación deseada.

La remolacha es rica en nutrientes y con múltiples beneficios para el cuerpo (Fuente: Archivo).

Ingredientes

Remolachas

Aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Hierbas frescas, como romero o tomillo (opcional)

¿Cómo asar remolacha correctamente?

Una vez preparadas, las remolachas deben colocarse en una asadera, condimentarse con aceite de oliva, sal y pimienta, y sumar hierbas aromáticas si se busca un sabor más intenso. Para conservar la humedad, se recomienda cubrirlas con papel de aluminio durante gran parte de la cocción.

El horno debe estar precalentado a 200°C. El tiempo estimado es de 45 minutos, aunque puede variar según el tamaño de las piezas. Para comprobar si están listas, basta con pincharlas con un cuchillo: si entra sin resistencia, ya se pueden retirar.

Cuando se enfrían ligeramente, pueden cortarse en rodajas, cubos o gajos. Son una excelente opción para ensaladas, guarniciones, purés o risottos, y también pueden utilizarse para aportar profundidad de sabor a distintas salsas y aderezos.

¿Cómo conservar las remolachas asadas?

Una vez cocidas, las remolachas pueden guardarse en un recipiente hermético dentro de la heladera por hasta una semana. De esta manera, quedan listas para incorporar rápidamente a distintas comidas a lo largo de los días.

También es posible congelarlas. En ese caso, conviene almacenarlas en recipientes o bolsas bien selladas para evitar quemaduras por frío. Así pueden conservarse durante varios meses sin perder demasiada calidad.

Además de ser una técnica sencilla, el horneado permite disfrutar de una remolacha más sabrosa y con una mejor conservación de sus nutrientes. Para quienes buscan optimizar la preparación de comidas caseras y recetas de gran volumen, una alternativa práctica es utilizar utensilios de buena capacidad y distribución uniforme del calor, como la Asadera de Acero al Carbono 40x28x7 Con Rejilla De Acero de Hudson. Este tipo de piezas facilita cocciones prolongadas y preparaciones que incorporan vegetales, guisos o purés, aportando comodidad al trabajo diario en la cocina y contribuyendo a obtener resultados más uniformes.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.