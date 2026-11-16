Tras semanas de tensión en el riesgo país, este lunes el ministro de Economía Luis Caputo se refirió al respecto y puso el foco en la volatilidad política de cara a 2027 y su impacto en el mercado financiero.

En una entrevista con Radio Mitre, el titular del Palacio de Hacienda insistió nuevamente en que el temor a un regreso del kirchnerismo está frenando inversiones, decisiones empresariales y encareciendo el financiamiento.

Para sostener esto, recordó que las tasas implícitas entre 2027 y 2028, es decir, el período posterior a las elecciones, hoy se ubican cerca del 30%. Según el ministro, esto refleja el temor del mercado ante un eventual cambio de rumbo político .

“Cuando vos ves la tasa del mercado implícita entre el año 27 y 28, es decir, pos elecciones, está casi en el 30%”, señaló. Según Caputo, el fenómeno excede la incertidumbre electoral: “Es más que incertidumbre: temor al kirchnerismo”. Según planteó, ese escenario “frena inversiones y decisiones” y termina teniendo impacto sobre la actividad económica.

Caputo volvió a vincular el riesgo país con el escenario electoral

El ministro también fue directo al explicar el salto del riesgo país de las últimas semanas. Ante la pregunta sobre si se trata de un “riesgo Caputo” o un “riesgo Milei”, respondió que el aumento se explica por “el temor a que no esté Milei”. A la vez, aclaró que, más allá de su propia opinión, lo relevante para las decisiones económicas es lo que perciben los inversores y el mercado.

En ese sentido, Caputo recordó que el riesgo país pasó de 400 a 950 puntos, un salto de 550 puntos que, sin embargo, no tuvo el impacto habitual sobre el tipo de cambio , según su lectura.

En su análisis, la estabilidad evita el comportamiento de cobertura que llevaba a los argentinos a desprenderse rápidamente de los pesos y sostiene un funcionamiento más normal de la economía.

Caputo en la 32 conferencia industrial UIA

El dato que preocupa a las empresas

Caputo también aportó un ejemplo concreto del impacto que, según su lectura, tiene la incertidumbre política sobre las decisiones privadas. Afirmó que existen $ 100.000 millones en créditos a empresas aprobados en el Banco Central que todavía no fueron tomados.

“¿Por qué no los toman? Por el temor al kirchnerismo. Entonces, el temor político hoy impacta en la economía”, sostuvo.

La definición aparece en un contexto en el que el ministro también reconoció que la economía crecerá menos de lo que el Gobierno esperaba a comienzos de año. Según explicó, hoy se discute si el crecimiento será de 1,5%, 2% o 2,5%, luego de un período en el que los shocks externos fueron más prolongados y fuertes de lo previsto.

Caputo sostuvo, de todos modos, que agosto comenzó a mostrar una recuperación y que septiembre presentó una mejora más marcada, por lo que espera un cierre de año positivo y con continuidad de esa tendencia.

La apuesta de Caputo para 2027

El ministro presentó las elecciones del próximo año como un punto de definición para el rumbo económico. “Yo creo que las elecciones del año que viene y lo que estamos viendo son una oportunidad”, afirmó, y agregó que serán una “declaración como país” respecto de la continuidad del modelo económico.

En este sentido, anticipó que Javier Milei podría lograr la reelección en primera vuelta el año que viene: “Entramos a 2027 más fortalecidos que nunca, espero un año más calmo de lo que muchos predicen”.

. Reuters

Y se explayó: “Mi sensación es que el kirchnerismo no va a ser una alternativa, independientemente de que la economía crezca unos, dos o cuatro puntos. Si la gente se asusta, vota a Milei; si la economía crece, también . No veo un escenario en el que voten al kirchnerismo, para mí, gana el Presidente en primera vuelta en cualquier circunstancia”.

En paralelo, defendió un esquema de crecimiento basado en exportaciones, inversión y reformas estructurales, en lugar de una expansión apoyada exclusivamente en el consumo. Según su planteo, ese es el camino para evitar los ciclos de recuperación y posterior caída que, a su juicio, caracterizaron a la economía argentina en décadas anteriores.