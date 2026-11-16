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El Gobierno modificó una de las condiciones que define quién puede participar como proveedor local de los grandes proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) .

El cambio podría ampliar el universo de empresas radicadas en la Argentina que estén en condiciones de vender bienes y servicios a los proyectos, aunque también abre una discusión sobre cuánto de ese negocio terminará efectivamente en manos de compañías de capital nacional.

La modificación fue introducida por el Decreto 1.366/2026, que cambió la definición de proveedor local dentro del régimen.

Desde ahora, alcanza con que una empresa esté constituida y domiciliada en la Argentina, sin que la nacionalidad o residencia de sus accionistas ni la composición de su capital social sean un impedimento.

El cambio elimina una condición que hasta ahora era determinante. Las empresas proveedoras radicadas en el país debían ser titulares de al menos 51% del capital social o de los votos necesarios para formar la voluntad social . Ese requisito desaparece.

Qué significa ser proveedor local dentro del RIGI

Una empresa constituida y domiciliada en Argentina pasa a ser considerada proveedor local aunque su capital esté controlado por accionistas extranjeros.

El criterio deja de estar puesto en quién es el dueño de la compañía y pasa a estar principalmente en dónde está constituida y domiciliada y dónde desarrolla su actividad.

En términos prácticos, una compañía extranjera que opere en Argentina puede quedar dentro de la definición si cumple las condiciones establecidas por el nuevo régimen.

La modificación busca, según el documento de Paspartú Asesoría & Capacitación, “favorecer la integración de las empresas radicadas en el país en las cadenas de suministro de los Proyectos RIGI” y promover una mayor concurrencia de proveedores y el desarrollo de encadenamientos productivos locales.

La lógica es que los grandes proyectos no funcionen como estructuras aisladas, sino que generen demanda sobre otras empresas instaladas en el país.

Sin embargo, especialistas sobre la dinámica de estos proyectos indicaron que “contrariamente al objeto expuesto por la norma, el cambio parece dificultar, no facilitar la ampliación de la participación de proveedores locales”.

Qué negocios pueden aparecer para las empresas argentinas

El cambio cobra importancia por la escala de los proyectos que están ingresando al RIGI.

Petróleo y gas, minería e infraestructura demandan bienes de capital, construcción, ingeniería, mantenimiento, logística, servicios especializados y distintos tipos de insumos. En Vaca Muerta, por ejemplo, el desarrollo de nuevos pozos requiere equipos de perforación y fractura, bombas, válvulas, compresores, servicios de ingeniería, automatización y tecnología.

En minería aparecen necesidades similares, aunque con requerimientos específicos vinculados con explotación, procesamiento, transporte y servicios técnicos.

La nueva definición no garantiza que una empresa vaya a conseguir un contrato. Lo que hace es eliminar una barrera societaria que podía impedirle ser considerada proveedor local dentro del régimen.

Por eso, para una pyme o una empresa mediana que ya trabaja para grandes compañías, el cambio puede ampliar el universo de potenciales clientes dentro de las cadenas RIGI.

El cambio no significa que las empresas locales tengan contratos asegurados

Los proyectos RIGI siguen tomando decisiones sobre precio, calidad, capacidad de entrega, financiamiento y condiciones técnicas. Una empresa argentina tendrá que competir por esos contratos como cualquier otro proveedor que participe de la cadena.

El nuevo régimen modifica quién puede entrar en esa categoría, pero no establece que los proyectos deban comprarle a una determinada empresa ni garantiza una participación determinada de proveedores nacionales.

El objetivo declarado es aumentar la cantidad de empresas que puedan participar de esas cadenas de suministro. El informe de Paspartú señala que el Gobierno también viene impulsando Rondas de Negocios para los sectores de minería y petróleo y gas como parte de una política destinada a facilitar esa integración.

Esto abre una oportunidad especialmente relevante para compañías que ya tienen capacidad productiva o tecnológica pero necesitan acceder a los grandes proyectos.

La duda que abre la nueva definición

El cambio también tiene un costado controvertido. Si una empresa extranjera puede ser considerada proveedor local simplemente por estar constituida y domiciliada en Argentina, el universo de compañías que compiten por esos contratos también puede ampliarse.

El propio informe de Paspartú plantea esta cuestión y advierte que “la duda al respecto es si la calificación como ‘local’ de una empresa extranjera domiciliada en el país no terminará perjudicando al entramado productivo nacional, en lugar de favorecerlo”.

Una filial de una multinacional radicada en Argentina puede contratar trabajadores, pagar impuestos y producir localmente. Pero parte de su tecnología, equipamiento, financiamiento o decisiones de compra puede depender de su casa matriz.

Para las empresas de capital nacional, entonces, el desafío no desaparece. El cambio elimina una condición para participar, pero no resuelve por sí mismo la capacidad de competir.

Qué deberían mirar las empresas que quieren entrar en la cadena RIGI

Primero, verificar si cumple la nueva definición. La condición societaria deja de ser el principal obstáculo: debe estar constituida y domiciliada en Argentina y desarrollar allí su actividad.

Segundo, identificar qué proyectos están demandando bienes y servicios. No alcanza con saber que el RIGI moviliza miles de millones de dólares. Hay que conocer qué obras se encuentran en construcción, qué etapas atraviesan y qué compras necesitan realizar.

Tercero, evaluar la capacidad de competir. Los grandes proyectos suelen exigir estándares técnicos, certificaciones, volumen de producción, financiamiento y capacidad de entrega que pueden quedar fuera del alcance de algunas pymes.

Cuarto, buscar asociaciones. Una empresa local puede tener conocimiento del mercado argentino pero carecer de escala o tecnología. Asociarse con una compañía extranjera puede convertirse en una forma de participar de una cadena que de otro modo sería inaccesible.