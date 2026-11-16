La Ley Nacional de Tránsito 24.449 contempla una situación en la que las autoridades pueden suspender la licencia de conducir sin que el titular haya cometido una infracción grave.

La medida puede aplicarse cuando se comprueba que el conductor ya no reúne las condiciones psicofísicas necesarias para manejar y que mantener su habilitación representa un riesgo para la seguridad vial.

En concreto, el artículo 19 establece: “La autoridad jurisdiccional expedidora debe suspender la licencia de conductor cuando ha comprobado la inadecuación de la condición psicofísica actual del titular con la que debería tener reglamentariamente”.

Qué situación puede provocar la suspensión de la licencia de conducir según el artículo 19

La situación contemplada por la normativa es la pérdida o disminución de las condiciones psicofísicas necesarias para conducir. Esto significa que una persona puede tener su registro vigente, pero experimentar cambios en su estado físico o mental que afecten su capacidad para manejar de manera segura.

Como se mencionó, el artículo 19 de la Ley 24.449, bajo el título Suspensión por ineptitud, establece que la autoridad jurisdiccional que expidió la licencia de conducir debe suspenderla cuando compruebe que la condición psicofísica actual del titular ya no se corresponde con la exigida por la reglamentación.

Quién puede solicitar que suspendan la licencia de conducir

La suspensión de la licencia de conducir puede ser dispuesta por la autoridad jurisdiccional que otorgó el registro. Además, la reglamentación contempla que la medida pueda iniciarse de oficio o a solicitud de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Esto quiere decir que no es necesario que exista una denuncia por una infracción grave para que se evalúe la aptitud de un conductor. Si el organismo toma conocimiento de circunstancias que indiquen una posible ineptitud psicofísica sobreviniente, puede solicitar a la jurisdicción correspondiente que intervenga.

La licencia de conducir puede ser suspendida si la autoridad comprueba que el titular perdió las condiciones psicofísicas exigidas para manejar de forma segura. Imagen ilustrativa. El Cronista Argentina

Qué significa la ineptitud psicofísica para conducir

La ineptitud psicofísica se refiere a la pérdida o disminución de las capacidades físicas o mentales que una persona necesita para manejar un vehículo de manera segura .

Puede estar relacionada con problemas de visión, audición, movilidad, coordinación, reflejos o alteraciones cognitivas que afecten la atención y la capacidad de reacción al volante.

No significa que cualquier enfermedad o problema de salud implique automáticamente la suspensión. Para aplicar el artículo 19 de la Ley 24.449, la autoridad debe comprobar que las condiciones actuales del conductor no cumplen con los requisitos exigidos y que esa situación representa un grave peligro para la seguridad vial.

De esta manera, la normativa permite intervenir incluso cuando el conductor no cometió infracciones graves ni tiene multas pendientes.