El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un cambio en las condiciones meteorológicas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante esta semana.

Después de varios días sin lluvias, el organismo prevé que las probabilidades de precipitaciones aumenten el miércoles 11 de noviembre, con posibles lluvias durante la tarde y la noche.

Sin embargo, el mal tiempo no se extenderá durante el resto de la semana. Según el pronóstico del SMN, a partir del jueves volverán las condiciones más estables, con nubosidad variable y temperaturas máximas que se mantendrán cerca de los 30 grados.

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA, según el SMN

El miércoles 11 de noviembre será la jornada con mayor probabilidad de precipitaciones en el AMBA. Durante la mañana y el mediodía, el cielo estará mayormente nublado, con temperaturas cercanas a los 18 grados y una probabilidad de lluvia de entre 0% y 10%.

Hacia el mediodía y la tarde comenzará a aumentar la inestabilidad. Para esa franja horaria se esperan lluvias, con probabilidades de precipitación de entre 10% y 40%. Durante la tarde y la noche continuará la posibilidad de precipitaciones, mientras que la temperatura alcanzará los 28 grados.

Finalmente, durante la noche el tiempo comenzará a mejorar, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvia.

Pronóstico Buenos Aires SMN

Cómo estará el clima en Buenos Aires durante el resto de la semana

Después de las lluvias previstas para el miércoles, el pronóstico del SMN anticipa una mejora de las condiciones meteorológicas. El jueves 12 tendrá una mínima de 19 grados y una máxima de 29, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayormente soleado hacia la tarde y la noche.

El viernes 13 continuará el tiempo estable, con temperaturas entre los 19 y los 28 grados. Durante toda la jornada se espera cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

Para el sábado 14 se prevé un panorama similar, con una mínima de 19 grados y una máxima de 28. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan lluvias.

El domingo 15 las temperaturas serán algo más moderadas, con una mínima de 17 grados y una máxima de 25. Las condiciones se mantendrán estables durante la mañana y la tarde.

Por último, el lunes 16 comenzará con 18 grados y alcanzará una máxima de 25. El pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado y bajas probabilidades de precipitaciones.

De esta manera, el miércoles será el día con mayor probabilidad de lluvias en el AMBA, mientras que desde el jueves se espera una mejora que se mantendrá durante el fin de semana y el comienzo de la próxima semana.