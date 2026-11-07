Pasaron semanas desde el anuncio del premio y los elogios están más que demorados: felicitaciones de corazón a Paul Piff, Daniel Stancato, Stéphane Côté, Rodolfo Mendoza-Denton y Dacher Keltner, que descubrieron que las personas de clase alta son más propensas a robarles caramelos a los chicos. Son merecidos ganadores del Premio Ig Nobel 2026 de Economía.

Ya elogié los Premios Ig Nobel en otras ocasiones: son la alternativa irreverente a los Premios Nobel y este año se otorgaron por logros como la investigación sobre mingitorios que no salpican, enterrar y luego desenterrar 1.000 pares de calzoncillos para evaluar la salud del suelo en distintos países, y descubrir que los bebés tienen un olor encantador para sus padres, pero los adolescentes no. Refrescan zonas del discurso científico a las que el Premio Nobel no llega. En el caso del premio de economía, el galardón en memoria de Nobel está muy bien, pero si se busca un atajo para entender qué mueve a los economistas, el Ig Nobel gana siempre.

Las trampas son una veta particularmente rica para los economistas, y para el Ig Nobel. En 2015, el premio fue para la Policía Metropolitana de Bangkok “por ofrecer pagarles dinero extra a los policías si se niegan a aceptar sobornos”. Da gusto ver que los muchachos de azul reciben reconocimiento por hacer avanzar la causa del conocimiento humano.}

Es una lástima que el comité del Ig Nobel no pueda premiar a todos los que lo merecen. Steven Levitt, coautor del best seller Freakonomics (2005), ganó la prestigiosa medalla John Bates Clark en 2003. Debe estar profundamente decepcionado por no haber coronado ese logro con un Ig Nobel.

Un aporte digno del Ig Nobel por parte de Levitt fue una pieza periodística que él y su coautor de Freakonomics, Stephen Dubner, publicaron en The New York Times Magazine en 2004: “Lo que vio el hombre de los bagels”. El hombre de los bagels en cuestión era Paul Feldman, que tenía un exitoso negocio de reparto de miles de bagels a más de 100 oficinas de la zona de Washington DC, y cobraba mediante una caja de la honestidad.

Feldman, economista de profesión, registró con cuidado la tasa de pago. Concluyó que la gente era más propensa a pagar sus bagels en oficinas chicas, en oficinas donde el jefe era apreciado, durante las recesiones y después de los atentados terroristas del 11 de septiembre.

Las oficinas en las que se necesitaba una habilitación de seguridad para trabajar no eran más honestas que cualquier otra, algo que lo sorprendió. Los bagels entregados en el piso de los ejecutivos tenían más probabilidades de ser robados, algo que no.

Raymond Fisman y Edward Miguel son otro dúo injustamente ignorado por el comité del Ig Nobel por su trabajo sobre las trampas. Fisman y Miguel estudiaron la corrupción desde un ángulo inusual: la acumulación de multas de estacionamiento impagas de funcionarios de la ONU en Manhattan. El trabajo es ingenioso. A fines de los 90 y principios de los 2000, los funcionarios de la ONU con patente diplomática podían estacionar donde quisieran sin temor a consecuencias económicas. Las multas se emitían, pero pagarlas era una cuestión de conciencia individual y no de miedo a alguna sanción. Es más, todos los funcionarios, vinieran de donde vinieran, enfrentaban el mismo escenario (las duras calles de Manhattan) y los mismos incentivos. ¿Quién caería en la tentación?

Fisman y Miguel encontraron que la conducta deshonesta tenía claramente un componente cultural. La cantidad de infracciones de estacionamiento impagas que acumulaba cada consulado estaba fuertemente correlacionada con la percepción general de corrupción en el país de origen. Kuwait, Egipto, Chad, Sudán y Bulgaria encabezaban la lista.

Los consulados de Dinamarca, Noruega y Suecia no acumularon ni una sola multa de estacionamiento impaga entre los tres en los seis años estudiados. En contraste, un diplomático kuwaití sumó el equivalente a dos multas impagas por cada día hábil durante un año.

A fines de los 90 y principios de los 2000, los funcionarios de la ONU con patente diplomática podían estacionar donde quisieran sin temor a consecuencias económicas. Jaclyn Whitney

Fisman y Miguel también señalaron que en 2002 los incentivos cambiaron bruscamente: Nueva York, con el respaldo del Departamento de Estado de EE.UU., revocó casi 200 patentes diplomáticas y, ante la amenaza de nuevas medidas, las infracciones de estacionamiento cayeron un 95% casi de la noche a la mañana. La lección es que, si bien la cultura importa, las reglas también.

Hablando de trampas, me indigna que no haya habido un Ig Nobel para un trabajo de investigación de 2012: “Firmar al principio pone en primer plano la ética y reduce los autoinformes deshonestos en comparación con firmar al final”. Este trabajo, escrito por varios coautores, presentaba los resultados de distintos estudios que supuestamente demostraban que la gente es más honesta al completar un formulario cuando firma una promesa en la parte superior en lugar de una declaración al pie.

Fue un hallazgo famoso en su momento, y hoy es infame. Los detectives de datos Uri Simonsohn, Leif Nelson y Joe Simmons (conocidos en conjunto como “Data Colada”) argumentaron que dos de los estudios que respaldaban esa conclusión contenían datos manipulados a favor de la hipótesis científica. Desde entonces, el trabajo fue retirado.

Como lo expresó el equipo de Data Colada: “Dos personas distintas falsificaron datos de manera independiente para dos estudios diferentes en un trabajo sobre la deshonestidad”. Es un logro muy particular, y exactamente el tipo de logro que mejor se celebra con un Premio Ig Nobel. Después de todo, existe una especie de precedente: el Ig Nobel de Economía de 1995 fue compartido por un elenco de personajes entre los que figuraban Nick Leeson y sus superiores en Barings Bank.

Pero ¿quién debería recibir el premio? Es una cuestión espinosa. Uno de los estudios fue supervisado por Dan Ariely (autor, entre otras obras, de The Honest Truth About Dishonesty (2012)) y otro por Francesca Gino (autora de Rebel Talent: Why it Pays to Break the Rules at Work and in Life (2018)). Data Colada presentó pruebas de una presunta falsificación de datos en otro estudio supervisado por Ariely y en varios supervisados por Gino. Ariely niega haber manipulado datos y sugiere que estos ya estaban defectuosos cuando un tercero se los entregó; Gino afirma que fue acusada falsamente de mala praxis científica y que hay una explicación inocente para las aparentes anomalías.

Cada uno sacará sus propias conclusiones sobre quién, si es que alguien lo hizo, pudo haber falsificado los datos en todos esos estudios académicos, pero el Ig Nobel es un premio con sentido del humor y nadie puede negar que la situación tiene cierta dosis de comedia negra .

La filosofía del Premio Ig Nobel es que primero te haga reír y después te haga pensar. Sin duda, los investigadores se pusieron a pensar y a reflexionar sobre la facilidad con la que las prácticas descuidadas, y cosas peores, pasaron inadvertidas con demasiada frecuencia en el ámbito académico. Quizás sea hora de depender menos del sistema de la caja de la honestidad y de revocar esas patentes diplomáticas.

Pero ¿la comunidad de investigadores se estuvo riendo? Tal vez. A veces no queda otra que reír, o llorar.