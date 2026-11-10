Las autoridades porteñas desplegaron un operativo de control de acceso para el masivo encuentro en Palermo.

En el marco de la presentación del papa León XIV en el predio del Monumento de los Españoles, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un estricto control de seguridad en todos los puntos de acceso habilitados sobre las avenidas del Libertador, Sarmiento, Santa Fe y alrededores.

Con el objetivo de agilizar el flujo de los miles de fieles y garantizar el desarrollo pacífico de la jornada, las fuerzas de seguridad fiscalizarán el contenido de los bolsos y pertenencias personales de los asistentes antes de su ingreso al perímetro oficial.

A qué hora llega el Papa León XIV y de qué se trata el encuentro

El masivo evento con jóvenes, familias y fieles en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento forma parte de las actividades centrales de la visita del Sumo Pontífice a la Argentina. La agenda en el predio comenzará al mediodía con la apertura oficial de puertas, seguida de espectáculos musicales, testimonios y espacios de animación desde las 16:00.

El momento central de la convocatoria se vivirá a las 20:15, hora prevista para el arribo de León XIV y el inicio de su recorrido a bordo del papamóvil desde la avenida Intendente Bullrich hasta el Monumento de los Españoles, culminando la agenda oficial a las 21:30.

El masivo evento con jóvenes, familias y fieles en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento forma parte de las actividades centrales de la visita del Sumo Pontífice a la Argentina. EFE

Qué objetos se pueden ingresar para la jornada al aire libre

Para asegurar la comodidad de los asistentes durante las horas de espera al aire libre, el ministerio de seguridad porteño autorizó el ingreso de elementos de uso personal, abrigo y alimentación básica :

Alimentos y bebidas: está permitido ingresar termos, equipo de mate, botellas o recipientes plásticos, y viandas con utensilios descartables.

Cuidado personal y clima: se puede llevar protector solar, repelente, gorra, abrigo, capas de lluvia, paraguas plegables, bolsas para residuos y elementos de higiene como papel higiénico o toallas húmedas.

Dispositivos y accesorios: se autoriza la portación de baterías portátiles (powerbanks), pequeños binoculares, bastones o muletas, y mochilas o bolsos pequeños de hasta 15 litros de capacidad.

Símbolos y objetos religiosos: se permite el acceso con banderas de la Argentina o de la Iglesia con astas flexibles, además de imágenes de la Virgen de hasta 50 cm montadas sobre andas.

Los elementos prohibidos y las restricciones en los accesos

Para prevenir incidentes y mantener la fluidez peatonal en los controles de ingreso, el personal de seguridad decomisará preventivamente una amplia serie de artículos no autorizados.

En la nómina de elementos prohibidos figuran velas, pirotecnia, armas, objetos punzocortantes, envases de vidrio y bebidas alcohólicas, así como mascotas, carpas, sombrillas, valijas, mochilas que superen los 15 litros y paraguas de estructura rígida no plegable.