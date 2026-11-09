Tras 39 años desde la última visita papal, Su Santidad el Papa León XIV (Robert Francis Prevost-1955) arribó este domingo a la Argentina procedente de Uruguay. Luego de recuperarse de una cirugía de pulmón, el sucesor del Papa Francisco (1936-2025) emprendió su primera gira apostólica por Sudamérica (del 6 al 17 de noviembre), completando así una asignatura pendiente del pontífice argentino (quien no visitó su país natal).

Su nutrida agenda tendrá una última estación Perú, donde durante casi dos décadas, León XIV ejerciera como misionero, prior y director de formación de la Orden de San Agustín (iniciada en 1244 por el Papa Inocencio IV).

En su cosmovisión humanista a favor de los valores de la fe cristiana, tales como integridad, honestidad, templanza, perseverancia y amor al prójimo, entre otros, el deporte ocupa un rol significativo como vehículo de construcción del bienestar y paz social.

Desde esta perspectiva también se cuestionan los efectos deshumanizantes de la llamada “industria del entretenimiento”, donde las élites deportivas (alto rendimiento) multiplican esfuerzos en modo casi exponencial bajo riesgos de alterar sus capacidades psicofísicas (estrés crónico), en una carrera sin fin para capturar audiencias de miles de millones de consumidores dispersos por el planeta.

El Papa y sus hermanos, amantes de los deportes

Durante su infancia en Chicago, Robert Francis Prevost, en compañía de sus hermanos Louis y John, jugaba béisbol y recorría en bicicleta las calles de su barrio. En la escuela, León XIV practicaba fútbol americano y, durante sus estadías en Perú, jugaba al fútbol con otros sacerdotes y seminaristas. Ya como cardenal, jugaba al tenis en la Curia General de la Orden de San Agustín (OSA) en Roma y también asistía frecuentemente al gimnasio.

El Papa León XIV en su visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole. EFE

El deporte como herramienta de paz

El 15 de junio de 2025, en el Jubileo del Deporte celebrado en Roma, el Papa León XIV dejó sentada su postura: “El deporte es un camino para construir la paz, porque es una escuela de respeto y lealtad, que hace crecer la cultura del encuentro y la fraternidad”. En su homilía de ese mismo día, el Pontífice señaló que, “en una sociedad marcada por la soledad, en la que el individualismo exagerado ha desplazado el centro de gravedad del “nosotros” al “yo”, terminando por ignorar al otro, el deporte -especialmente cuando se practica en equipo- enseña el valor de la colaboración, de caminar juntos", convirtiéndose así en un importante instrumento de recomposición y encuentro entre los pueblos”.

En febrero de 2026, con motivo de los XXV Juegos Olímpicos Invernales y de los XIV Juegos Paralímpicos, en una carta titulada “La Vida en Abundancia”, el Santo Padre reflexionó: “El deporte puede y debe ser un espacio acogedor, capaz de involucrar a personas de diferentes orígenes sociales, culturales y físicos. La alegría de estar juntos, que nace del juego compartido, del entrenamiento común y del apoyo mutuo, es una de las expresiones más sencillas y profundas de la humanidad reconciliada”. Y continúa: “La Tregua olímpica, que en la antigua Grecia era un acuerdo dirigido a suspender las hostilidades antes, durante y después de los Juegos Olímpicos, para que los atletas y los espectadores pudieran viajar libremente y las competiciones pudieran realizarse sin interrupciones”. En otros párrafos señala: “El deporte es fuente de alegría y favorece el desarrollo personal y las relaciones sociales, debería ser accesible a todas las personas que desean practicarlo”.

En abril de 2026, al recibir a los atletas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Milán-Cortina, León XIV les expresó: “En la época actual, tan marcada por polarizaciones, rivalidades y conflictos que desembocan en guerras devastadoras, su compromiso adquiere un valor aún mayor: ¡el deporte puede y debe convertirse verdaderamente en un espacio de encuentro! No una exhibición de fuerza, sino un ejercicio de relación”.

Además, el Papa instó a los deportistas a ser testigos de un lenguaje universal: “Competir sin odiarse, ganar sin humillar, perder sin perderse”.

En junio de 2026, en vísperas del Mundial FIFA (EE. UU.-MÉXICO- CANADA), el Santo Padre, le dedicó su intención de oración a los valores del deporte: “Para construir comunión y fraternidad en la historia”, exaltando las virtudes del deporte como una “escuela de fraternidad, instrumento de paz, espacio de encuentro y diálogo entre culturas, promoviendo el respeto, la solidaridad y el espíritu de superación”.

Y remarca que “la competición justa y la cultura del encuentro no conciernen sólo a los jugadores, sino también a los espectadores y a los simpatizantes. El sentido de pertenencia al propio equipo puede ser un elemento muy significativo de la identidad de muchos aficionados; ellos comparten las alegrías y frustraciones de sus héroes y hallan un sentido de comunidad con los otros seguidores”.

Los fieles en la visita del papa León XIV EFE

La “gamificación” del deporte y la pastoral

Siguiendo la concepción esbozada por el Padre Francisco, León XIV propone interpelarse sobre “la creciente asimilación del deporte con la lógica de los videojuegos”. Y advierte que, “la ‘gamificación’ extrema de la práctica deportiva, la reducción de la experiencia a puntuaciones, niveles y rendimiento repetibles corre el riesgo de desanclar el deporte del cuerpo real y de la relación concreta. El juego, que es siempre riesgo, imprevisto y presencia, es sustituido por una simulación que promete control total y gratificación inmediata. Recuperar el valor auténtico del deporte significa, entonces, restituirle su dimensión encarnada, educativa y relacional, para que siga siendo una escuela de humanidad y no un mero dispositivo de consumo”. Finalmente, el Papa se refiere a la importancia de la “pastoral del deporte” que puede servir a la vida espiritual de los deportistas a través de “una visión que va más allá del rendimiento y del resultado. Introduce el sentido del ejercicio como práctica que forma la interioridad”.

El vínculo de León XIV con el Papa Francisco

“Mi llegada a #Argentina tiene, para mí, un significado particular: durante doce años, la Iglesia universal escuchó la voz del Papa Francisco, que llevó consigo, en la memoria y en el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió”, posteó el Papa en su cuenta oficial. Jorge Mario Bergoglio lo conoció en agosto de 2004 en Buenos Aires, cuando Prevost era el líder de los agustinos, durante una misa en la parroquia San Agustín del barrio Recoleta. En 2014/2015, fue nombrado administrador apostólico y luego obispo de Chiclayo, en Perú. En 2023, Francisco lo convocó a Roma para asumir como prefecto del Dicasterio para los Obispos, presidente de la Pontificia Comisión para América Latina y ser designado cardenal. Durante los últimos años del pontificado del Papa Francisco, se reunían todos los sábados por la mañana. Bergoglio solía aconsejarle: “No pierdas el sentido del humor, tienes que sonreír”.

Al Papa Francisco, le gustaba jugar al fútbol, aunque se autocalificaba como “pata dura”. Con frecuencia iba al arco, definiendo al puesto de arquero como: “una buena posición que le entrena a uno a encarar la realidad, a enfrentarse a los problemas; puede que no sepas de dónde viene exactamente la pelota, pero eso no importa, tienes que tratar de detenerla. Como en la vida”.

El lado B de la industria

Las palabras de los protagonistas nos han ilustrado sobre el espíritu y valores del deporte, en línea con la doctrina social de la Iglesia (concebida por la encíclica Rerum Novarum (1891) del Papa León XIII, en respuesta a los abusos de la Revolución Industrial).

Nada mejor que las citas textuales para descartar interpretaciones sesgadas y desviadas del verdadero contexto. A buen entendedor, pocas palabras.

Ante un mundo convulsionado y en crisis a consecuencia del cambio de época, vale detenerse y mirar desde otro ángulo al mundo del deporte.

Lejos de arribar a una conclusión, podemos decir que los avances deberían ir siempre de la mano de un proceso integrador entre la rentabilidad del negocio y el bienestar del factor humano, considerando ambos términos de la ecuación, en busca del punto de equilibrio más cercano a lo ideal.