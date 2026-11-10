Confirmado | Habrá clases hasta el 23 de diciembre y estos alumnos serán los últimos en empezar las vacaciones de verano.

A falta de unas semanas para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, miles de alumnos se preguntan cuándo terminan las clases.

El Ministerio de Capital Humano publicó el calendario escolar oficial de 2026, en el que detalla las fechas de finalización para las 24 jurisdicciones del país.

En este contexto, un grupo de estudiantes deberá asistir a las escuelas hasta el 23 de diciembre y serán los últimos en empezar las vacaciones de verano.

Qué alumnos tienen clases hasta el 23 de diciembre

El cronograma fue definido en el marco del Consejo Federal de Educación (CFE), donde las 24 jurisdicciones se comprometieron a garantizar 190 días de clases efectivos durante el ciclo lectivo.

Si bien se trata de un piso común a nivel nacional, cada provincia cuenta con la facultad de fijar su propio calendario.

En este contexto, los estudiantes de la provincia de La Pampa serán los últimos en empezar las vacaciones de verano. La página oficial del Gobierno nacional señala como fecha de finalización el 23 de diciembre, por lo que deberán concurrir a las aulas hasta un día antes de Nochebuena.

Las otras provincias que comenzarán el receso de verano cerca de las fiestas serán Buenos Aires y Mendoza, donde los alumnos empezarán las vacaciones el 22.

Confirmado | Habrá clases hasta el 23 de diciembre y estos alumnos serán los últimos en empezar las vacaciones de verano. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuándo terminan las clases en 2026, provincia por provincia

Las fechas de finalización del ciclo lectivo 2026 varían según la jurisdicción. Aunque la mayoría de las provincias cerrará el año escolar el 18 de diciembre, algunas extenderán las clases hasta el 23 de diciembre:

BUENOS AIRES 02/03/26 20 al 31/07/26 22/12/26 CABA 25/02/26 20 al 31/07/26 18/12/26 CATAMARCA 02/03/26 13 al 24/07/26 18/12/26 CHACO 02/03/26 20 al 31/07/26 18/12/26 CHUBUT 23/02/26 13 al 24/07/26 18/12/26 CÓRDOBA 02/03/26 06 al 17/07/26 18/12/26 CORRIENTES 02/03/26 13 al 24/07/26 18/12/26 ENTRE RÍOS 02/03/26 06 al 17/07/26 18/12/26 FORMOSA 02/03/26 13 al 24/07/26 17/12/26 JUJUY 23/02/26 13 al 24/07/26 18/12/26 LA PAMPA 02/03/26 13 al 24/07/26 23/12/26 LA RIOJA 02/03/26 13 al 24/07/26 18/12/26 MENDOZA 25/02/26 06 al 17/07/26 22/12/26 MISIONES 02/03/26 13 al 24/07/26 18/12/26 NEUQUÉN 25/02/26 13 al 24/07/26 18/12/26 RÍO NEGRO 02/03/26 13 al 24/07/26 18/12/26 SALTA 02/03/26 13 al 24/07/26 18/12/26 SAN JUAN 02/03/26 06 al 17/07/26 18/12/26 SAN LUIS 23/02/26 06 al 17/07/26 18/12/26 SANTA CRUZ 25/02/26 13 al 24/07/26 18/12/26 SANTA FE 02/03/26 06 al 17/07/26 18/12/26 SANTIAGO DEL ESTERO 18/02/26 20 al 31/07/26 18/12/26 TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 24/02/26 13 al 24/07/26 18/12/26 TUCUMÁN 02/03/26 13 al 24/07/26 18/12/26

No hay clases en la provincia de Buenos Aires el miércoles 11 por feriado

En el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional decretó que el miércoles será feriado para la provincia de Buenos Aires. De esta manera, los estudiantes sumarán un día de descanso más a la semana y retomarán sus actividades el jueves 12.