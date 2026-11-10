En esta noticia

A falta de unas semanas para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, miles de alumnos se preguntan cuándo terminan las clases.

El Ministerio de Capital Humano publicó el calendario escolar oficial de 2026, en el que detalla las fechas de finalización para las 24 jurisdicciones del país.

En este contexto, un grupo de estudiantes deberá asistir a las escuelas hasta el 23 de diciembre y serán los últimos en empezar las vacaciones de verano.

Te puede interesar

Tras los feriados del lunes y martes | Suspenden las clases del miércoles 11 de noviembre y los alumnos bonaerenses tendrán un día más de descanso

Te puede interesar

Confirmado por Educación: las clases terminan el 23 de diciembre para cumplir con los 190 días de jornadas obligatorias, según el cronograma escolar de La Pampa

Qué alumnos tienen clases hasta el 23 de diciembre

El cronograma fue definido en el marco del Consejo Federal de Educación (CFE), donde las 24 jurisdicciones se comprometieron a garantizar 190 días de clases efectivos durante el ciclo lectivo.

Si bien se trata de un piso común a nivel nacional, cada provincia cuenta con la facultad de fijar su propio calendario.

En este contexto, los estudiantes de la provincia de La Pampa serán los últimos en empezar las vacaciones de verano. La página oficial del Gobierno nacional señala como fecha de finalización el 23 de diciembre, por lo que deberán concurrir a las aulas hasta un día antes de Nochebuena.

Las otras provincias que comenzarán el receso de verano cerca de las fiestas serán Buenos Aires y Mendoza, donde los alumnos empezarán las vacaciones el 22.

Confirmado | Habrá clases hasta el 23 de diciembre y estos alumnos serán los últimos en empezar las vacaciones de verano.
Confirmado | Habrá clases hasta el 23 de diciembre y estos alumnos serán los últimos en empezar las vacaciones de verano.Fuente: ShutterstockShutterstock

Cuándo terminan las clases en 2026, provincia por provincia

Las fechas de finalización del ciclo lectivo 2026 varían según la jurisdicción. Aunque la mayoría de las provincias cerrará el año escolar el 18 de diciembre, algunas extenderán las clases hasta el 23 de diciembre:

BUENOS AIRES02/03/2620 al 31/07/2622/12/26
CABA25/02/2620 al 31/07/2618/12/26
CATAMARCA02/03/2613 al 24/07/2618/12/26
CHACO02/03/2620 al 31/07/2618/12/26
CHUBUT23/02/2613 al 24/07/2618/12/26
CÓRDOBA02/03/2606 al 17/07/2618/12/26
CORRIENTES02/03/2613 al 24/07/2618/12/26
ENTRE RÍOS02/03/2606 al 17/07/2618/12/26
FORMOSA02/03/2613 al 24/07/2617/12/26
JUJUY23/02/2613 al 24/07/2618/12/26
LA PAMPA02/03/2613 al 24/07/2623/12/26
LA RIOJA02/03/2613 al 24/07/2618/12/26
MENDOZA25/02/2606 al 17/07/2622/12/26
MISIONES02/03/2613 al 24/07/2618/12/26
NEUQUÉN25/02/2613 al 24/07/2618/12/26
RÍO NEGRO02/03/2613 al 24/07/2618/12/26
SALTA02/03/2613 al 24/07/2618/12/26
SAN JUAN02/03/2606 al 17/07/2618/12/26
SAN LUIS23/02/2606 al 17/07/2618/12/26
SANTA CRUZ25/02/2613 al 24/07/2618/12/26
SANTA FE02/03/2606 al 17/07/2618/12/26
SANTIAGO DEL ESTERO18/02/2620 al 31/07/2618/12/26
TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR24/02/2613 al 24/07/2618/12/26
TUCUMÁN02/03/2613 al 24/07/2618/12/26

Te puede interesar

Por orden de la Ley de Tránsito 24.449, inhabilitan la licencia de conducir a las personas que manejen tras ingerir medicamentos que puedan reducir la capacidad para manejar si además se contempla una reincidencia

Te puede interesar

Lo ordena la Ley de Tránsito 24.449: suspenderán la licencia de conducir a las personas que no respetan las señales de tránsito y sean reincidentes

No hay clases en la provincia de Buenos Aires el miércoles 11 por feriado

En el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional decretó que el miércoles será feriado para la provincia de Buenos Aires. De esta manera, los estudiantes sumarán un día de descanso más a la semana y retomarán sus actividades el jueves 12.