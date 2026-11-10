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Tras la Santa Misa que se realizó este lunes en la Ciudad de Buenos Aires, se realizará el Encuentro del Papa León XIV con los Jóvenes este martes 10 de noviembre. La apertura está prevista al mediodía y habrá distintas presentaciones musicales en el escenario hasta la llegada del Papa, que será a las 20.15 horas.

El encuentro se realizará en el Monumento de los Españoles (Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento). Durante la tarde habrá bandas, puestos de comida, carpas de reconciliación con sacerdotes para confesarse y puestos de comida.

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Cómo es el cronograma de horarios del Encuentro del Papa con los Jóvenes

El cronograma de horarios compartido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el siguiente:

  • 12 h: apertura de puertas.
  • 16 a 20.15 h: bandas y animación.
  • 20.15 h: llegada del Papa y recorrido del papamóvil desde Av. Int. Bullrich hasta el Monumento de los Españoles.
  • 21.30 h - Fin del encuentro.

Cuáles son los puntos ingreso y egreso del Encuentro del Papa con los Jóvenes

Los puntos de ingresos:

  • Av. Sarmiento y Av. Santa Fe (público general). 
  • Av. Int. Bullrich y Av. Santa Fe (inscriptos con QR y público general). 
  • Ortega y Gasset y Av. Luis M. Campos (público general). 
  • Av. Olleros y Av. Luis M. Campos (público general). 
  • Teodoro García y Av. Luis M. Campos (público general). 
  • Virrey Vértiz y José Hernández (público general). 
  • Av. Olleros y Valentín Alsina (público general). 
  • Av. Figueroa Alcorta y Dr. Roberto Levillier (inscriptos con QR y público general).
Mapa del Encuentro del Papa León XIV con los Jóvenes este martes 10 de noviembre.
Mapa del Encuentro del Papa León XIV con los Jóvenes este martes 10 de noviembre.Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Los puntos de egresos son los siguientes:

  • Gorostiaga hacia Av. Luis María Campos.
  • Maure hacia Av. Luis María Campos.
  • Av. Dorrego hacia Av. Luis María Campos.
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Elementos prohibidos y permitidos en Encuentro del Papa con los Jóvenes

Elementos permitidos:

  • termo/mate
  • gorra
  • protector solar
  • repelente
  • abrigo/capa de lluvia
  • paraguas plegable
  • bolsa para residuos (personal o por grupo)
  • batería portátil (powerbank)
  • papel higiénico/toallas húmedas/pañuelos
  • alimentos (con utensilios descartables)
  • botellas y recipientes plásticos
  • bastones y muletas
  • pequeños binoculares
  • bolsos pequeños y mochilas de hasta 15 litros
  • banderas con asta flexible (Argentina o Iglesia)
  • imágenes de la virgen hasta 50 cm con andas 

Elementos prohibidos:

  • velas
  • mascotas
  • bebidas alcohólicas
  • elementos punzocortantes
  • armas
  • envases de vidrio
  • drones
  • pirotécnia
  • láseres/punteros láser
  • walkie-talkie
  • valijas y bolsos grandes
  • mochilas superiores a 15 litros
  • astas rígidas
  • paraguas no plegables
  • bicicletas, monopatines, y rollers
  • cascos de moto y bicicleta
  • megáfonos/bocinas de aires
  • computadoras
  • objetivos fotográfico desmontables de más de 20 cm
  • carpas
  • sombrillas