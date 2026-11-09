La moneda mexicana se aprecia la mañana del 9 de noviembre en el mercado cambiario.

En esta noticia Peso mexicano reacciona a la inflación en México

El peso mexicano se aprecia la mañana del 9 de noviembre tras darse a conocer que la inflación en México se aceleró en octubre y ante un debilitamiento del dólar que retrocedió a la espera del desarrollo de las negociaciones por Medio Oriente.

El tipo de cambio cotiza en MXN$18.5995 por dólar, equivale a una marginal apreciación marginal de 0.05%. Durante la sesión alcanzó un máximo de MXN$18.6727 por unidad, y un mínimo de MXN$18.54588 por billete verde, de acuerdo con datos de Bloomberg.

“El tipo de cambio USD/MXN registró un movimiento alcista acelerado, en línea con una corrección en la mayoría de las divisas de Latinoamérica y otras economías emergentes, al tiempo que se eleva la demanda por cobertura en el muy corto plazo, reflejada en las métricas de volatilidad implícita”, comentaron analistas de Monex en una nota.

El avance del peso mexicano fue resultado también de una debilidad generalizada del dólar que cayó en 0.43% para ubicarse en los 101.84 puntos, de acuerdo con el índice ponderado.

Lo anterior luego de que el mercado mostrara un ánimo más optimista relacionado con el progreso de las negociaciones diplomáticas en Medio Oriente. A ello se unieron los comentarios del presidente Donald Trump que expuso que el escalamiento en la guerra de Teherán sería improbable.

Peso mexicano reacciona a la inflación en México

El peso mexicano también se apreció la mañana del lunes luego de darse a conocer que la inflación de octubre se aceleró a 3.75% desde el 3.45% reportado el mes previo, pero aún por debajo del 4% límite de Banxico.

El incremento en el nivel de los precios se explicó por el componente no subyacente que pasó de 2.45% a 3.59%.

Al respecto, analistas de GBM estiman que la inflación cerrará 2026 cerca del límite superior del objetivo del Banco de México, ante las presiones adicionales que anticipa para ambos componentes hacia finales de año.

Analistas de Banco Base estiman que, durante la jornada, el tipo de cambio cotice entre MXN$18.59 y MXN$18.79 por dólar.