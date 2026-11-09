La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece una serie de restricciones para garantizar la seguridad vial y evitar accidentes. Entre ellas, prohíbe que los conductores circulen después de consumir determinados medicamentos o sustancias que puedan afectar sus capacidades físicas y psíquicas.

Si un conductor vuelve a cometer esta infracción después de haber recibido una sanción anterior, puede quedar alcanzado por el régimen de reincidencia del artículo 82 de la Ley 24.449.

En estos casos, las multas aumentan progresivamente y, cuando se trata de faltas graves, también puede aplicarse la inhabilitación de la licencia de conducir.

Manejar tras ingerir un medicamento que altera las capacidades de manejo constituye una infracción

El artículo 48, inciso a), de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, establece expresamente la prohibición de conducir después de consumir medicamentos que puedan disminuir la capacidad para manejar.

La disposición, modificada por la Ley 27.714, señala:

“Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir”.

Esto significa que no todos los medicamentos están alcanzados por la restricción, sino aquellos que pueden alterar las condiciones necesarias para circular de manera segura. Entre sus posibles efectos se encuentran la somnolencia, los mareos, la disminución de los reflejos y las dificultades para mantener la concentración.

Por este motivo, quienes estén bajo tratamiento médico deben consultar los prospectos y las indicaciones de los profesionales de la salud antes de ponerse al volante.

Cuándo pueden inhabilitar la licencia de conducir por reincidencia

El artículo 82 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece las condiciones para considerar reincidente a un conductor y determina cómo se agravan las sanciones cuando vuelve a cometer una infracción.

Según la normativa, existe reincidencia cuando una persona comete una nueva falta después de haber recibido una sanción anterior en cualquier jurisdicción, dentro de un plazo no superior a un año para las infracciones leves y dos años para las graves.

La ley aclara que durante esos períodos no se computan los lapsos de inhabilitación impuestos en una condena y que la reincidencia se calcula por separado para las faltas leves y graves.

En el caso de las infracciones graves, el artículo 82 contempla la inhabilitación de la licencia de conducir como sanción accesoria. Los períodos previstos son:

Primera reincidencia: hasta nueve meses, a criterio del juez.

Segunda reincidencia: hasta doce meses, a criterio del juez.

Tercera reincidencia: hasta dieciocho meses, de aplicación obligatoria.

Reincidencias posteriores: el período de inhabilitación se duplica sucesivamente.

Además, las multas económicas aumentan un 25% ante la primera reincidencia, un 50% ante la segunda y un 75% ante la tercera. Para las posteriores, se aplica la fórmula establecida en el artículo 82.

Qué establece el artículo 77 sobre conducir bajo los efectos de sustancias

Imagen ilustrativa hecha con IA. Gemini

El artículo 77, inciso m), de la Ley 24.449 incluye entre las infracciones graves la conducción en estado de intoxicación alcohólica, bajo los efectos de estupefacientes o de cualquier otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales.

Esta disposición permite encuadrar la conducción bajo los efectos de medicamentos que reduzcan la capacidad para manejar dentro de las faltas graves previstas por la legislación, siempre que se acredite que la sustancia produjo esa alteración.

Por lo tanto, cuando un conductor incurre en esta conducta y vuelve a cometer una infracción de la misma gravedad dentro de los plazos, puede quedar alcanzado por el régimen de reincidencia, que contempla multas agravadas y la inhabilitación de la licencia.

Qué deben revisar los conductores antes de manejar después de tomar medicamentos

La legislación busca evitar que las personas circulen cuando sus condiciones físicas o psíquicas no les permiten conducir de manera segura.

Por eso, antes de manejar, es importante verificar si el medicamento consumido puede provocar efectos adversos que comprometan la atención, los reflejos o la coordinación.

Entre las principales recomendaciones se encuentran: