Por orden de la Ley de Tránsito 24.449, inhabilitan la licencia de conducir a quienes circulen sin patente.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece cuáles son los requisitos obligatorios para circular por la vía pública y contempla sanciones para quienes no los cumplen. Entre las infracciones consideradas graves se encuentra manejar un vehículo sin las chapas patentes reglamentarias.

La normativa también prevé una sanción más severa para quienes vuelvan a cometer este tipo de faltas. En determinados casos, los conductores reincidentes pueden recibir una inhabilitación para manejar y quedar imposibilitados de utilizar su licencia durante un período establecido por la autoridad competente.

Qué dice la Ley 24.449 sobre circular sin patente

El artículo 40 de la Ley Nacional de Tránsito establece los requisitos indispensables para circular con un automotor. Entre ellos, exige que el vehículo tenga colocadas las placas de identificación de dominio, que deben ser legibles, respetar las características reglamentarias y estar ubicadas en los lugares correspondientes.

A su vez, el artículo 77, inciso f, clasifica como falta grave la circulación de vehículos que no tengan colocadas sus chapas patentes reglamentarias. Por lo tanto, manejar sin una de las placas obligatorias puede derivar en una sanción por incumplimiento de la normativa.

Por orden de la Ley de Tránsito 24.449, inhabilitan la licencia de conducir a quienes circulen sin patente y sean infractores reincidentes. Imagen ilustrativa. El Cronista Argentina

Cuándo pueden inhabilitar la licencia por reincidencia

El artículo 82 de la Ley 24.449 determina cuándo existe reincidencia. Esto ocurre cuando una persona comete una nueva infracción después de haber sido sancionada anteriormente, dentro de un plazo de dos años para las faltas graves . La normativa aclara que los antecedentes se computan incluso si la sanción anterior fue aplicada en otra jurisdicción.

En estos casos, la ley establece que la inhabilitación para conducir se aplica como sanción accesoria cuando se trata de faltas graves. Los plazos previstos son:

Primera reincidencia: hasta nueve meses de inhabilitación, a criterio del juez.

Segunda reincidencia: hasta 12 meses, a criterio del juez.

Tercera reincidencia: hasta 18 meses, de aplicación obligatoria.

Reincidencias posteriores: el plazo de inhabilitación se duplica sucesivamente.

De esta manera, quienes circulen sin las chapas patentes reglamentarias y vuelvan a cometer infracciones graves pueden quedar inhabilitados para conducir. La aplicación de la sanción depende de los antecedentes del infractor y de la resolución de la autoridad de juzgamiento.

Qué sanciones establece la Ley de Tránsito

El artículo 83 enumera las sanciones previstas por la normativa nacional. Entre ellas se encuentran el arresto, la inhabilitación para conducir vehículos o determinadas categorías, las multas y la concurrencia a cursos especiales de educación y capacitación vial.

En el caso de la inhabilitación, la ley establece que debe retenerse la licencia habilitante. Sin embargo, no significa que cualquier conductor sin patente pierde automáticamente su registro: la sanción por reincidencia debe ajustarse a las condiciones previstas en el artículo 82 y a la resolución de la autoridad competente.