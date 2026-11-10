Un importante sistema de mal tiempo afectará al extremo sur del país a partir de este martes 10 de noviembre.

Según los datos oficiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, que anunció alerta amarilla tanto para el martes como para el miércoles, la provincia de Tierra del Fuego registrará un panorama climático adverso caracterizado por precipitaciones ininterrumpidas durante 48 horas y intensas ráfagas de viento que podrían rozar los 100 km/h .

Cómo estará el clima durante el martes 10 de noviembre

La jornada del martes presentará condiciones invernales y precipitaciones constantes en Ushuaia y zonas aledañas:

Temperaturas y precipitaciones: se prevé una marca mínima de 5° C y una máxima que alcanzará apenas los 10° C, con lluvias que se intensificarán hacia la tarde.

Viento extremo: el factor más crítico del día será el viento, con velocidades constantes de entre 42 y 50 km/h y ráfagas de intensidad temporal que alcanzarán marcas de entre 79 y 97 km/h procedentes del sector oeste y sudoeste.

Miércoles 11: persistirán las precipitaciones y el fuerte temporal

El frente frío continuará firme sobre la región austral durante la jornada del miércoles. Las marcas térmicas experimentarán un leve descenso, ubicándose entre los 4° C de mínima y los 9° C de máxima.

Las marcas térmicas experimentarán un leve descenso, ubicándose entre los 4° C de mínima y los 9° C de máxima. SMN

El cielo permanecerá nublado con probabilidades de lluvia durante toda la jornada, completando las 48 horas de inestabilidad continuada. En cuanto al viento, se mantendrán las velocidades sostenidas de 42 a 50 km/h, con ráfagas intensas que oscilarán entre los 70 y 87 km/h desde los sectores oeste y sudoeste.

Cómo estará el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En contraste con las condiciones extremas del extremo austral, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires experimentará un escenario térmico agradable pero con leve inestabilidad hacia mitad de semana.

El martes 10 se presentará con cielo parcialmente nublado y un ambiente templado a cálido, registrando una mínima de 16° C y una máxima de 26° C, con vientos leves y casi nula probabilidad de precipitaciones.

Para el miércoles 11, se anticipa un aumento de la humedad con probabilidad de lluvias y chubascos aislados durante la mañana y la tarde, acompañados por temperaturas que irán desde los 18° C hasta los 28° C de máxima, mejorando hacia la noche.