Edenor Inversiones, una subsidiaria de Edenor, confirmó -a través de una nota en la Bolsa de Comercio- que se quedará con el 20% de la sociedad que compró el negocio de refinería y las estaciones de servicio que eran de Shell .

Edenor Inversiones informó el lunes que se quedó con el 20% de LTDH. LTDH - a través de Signar Energy- es la sociedad que conformó Mercuria para la compra de la operación de refinería y las estaciones de servicio de Shell .

Otro gigante global quiere comprar las estaciones de servicio de Shell en la Argentina

LTDH es, a su vez, la sociedad que aglutina a Signar Energy, Latam Downstream Energina, Silver Project, Deheza y Estación Lima. Todos son vehículos societarios que están ligados al mismo grupo.

El ingreso de Edenor ya se había informado cuando Mercuria compró Shell, pero la formalización (que el 20% pertenece a una filial de Edenor) es reciente.

Hace dos semanas, Mercuria Energy Group anunció que la gestión de la marca Shell en el negocio de downstream en el país, anteriormente operada por Raízen, quedará bajo la nueva identidad corporativa Signar Energy S.A.U.

La flamante compañía, t endrá a cargo la operación y control de la red de 892 estaciones de servicio Shell, la refinería ubicada en Dock Sud (desde hace 96 años), la planta de lubricantes ubicada en CABA, las aeroplantas en Ezeiza y Aeroparque, y las terminales logísticas de Arroyo Seco y Santa Fe.

Signar Energy S.A.U. es una empresa del Grupo Mercuria Energy. Mercuria, como accionista controlante, informó -hace dos semanas- “la próxima incorporación de Edenor y Southern Cone Investments, sociedad controlada por Integra Capital S.A.” como accionistas minoritarios de la sociedad holding de esta inversión.

Esa incorporación de Edenor se concretó ayer.

Mercuria Energy Group es uno de los principales grupos independientes de energía y trading de materias primas del mundo que opera en más de 50 países.

Sus actividades en América Latina abarcan desde México y Panamá , en el norte, hasta Argentina , en el sur. En sus procesos operativos, participa en toda la cadena de valor de la energía, incluyendo petróleo crudo, productos refinados, gas natural, gas natural licuado (LNG), energía eléctrica, energías renovables y metales.

“Esta adquisición en Argentina refleja el compromiso de largo plazo de Mercuria con la inversión estratégica en los mercados energéticos globales y refuerza la presencia consolidada de la compañía en América Latina”, indicó Brian Falik, Global Chief Investment Officer de Mercuria Energy Group.

En ese sentido, enfatizó que “Mercuria considera que Argentina representa un mercado energético importante, con sólidos fundamentos de largo plazo y oportunidades significativas de crecimiento operativo e inversión. Por ello, tiene la intención de aprovechar su experiencia global y regional para apoyar el éxito y el desarrollo continuo del negocio en el país”,.

Andrés Cavallari, CEO de Signar Energy S.A.U., expresó que “esta nueva etapa consolida el prestigio que hemos construido a lo largo de 112 años de trayectoria de la marca Shell, líder en combustibles y lubricantes en Argentina”.

Y agregó que “con el respaldo del mismo equipo y la solidez de los valores que nos definen, reafirmamos nuestro compromiso con la continuidad de la marca y los productos Shell y avanzamos con una visión clara y estratégica de crecimiento sostenido hacia el futuro ”.

Creada en septiembre de 2026, Sigmar posee entre sus activos la refinería de Buenos Aires, ubicada en Dock Sud, la planta de lubricantes localizada en Barracas CABA, la red de 892 estaciones de servicio, los negocios de combustibles marítimos, combustibles de aviación, asfaltos, químicos y especialidades, así como las actividades de suministro y distribución en el país.

Signar Energy S.A.U. opera bajo la marca Shell en el marco de un acuerdo de licencia, acercando a sus clientes productos y servicios de alta calidad, con el respaldo de una trayectoria de más de 110 años en el país.