El presbítero emocionó al Sumo Pontífice al relatar parte de su vida.

En el marco de su visita a la provincia de Córdoba, el papa León XIV protagonizó esta tarde uno de los momentos más emotivos de su gira al reunirse con religiosos, seminaristas y consagrados locales.

En medio de un clima de profunda reflexión, el Sumo Pontífice no pudo ocultar su conmoción al escuchar el testimonio del presbítero Martín Carranza, un sacerdote que, tras perder gran parte de sus capacidades motoras y del habla debido a una tragedia médica, encontró en la Inteligencia Artificial (IA) una herramienta inédita para continuar con su misión pastoral .

La vida de Carranza, quien se desempeñaba como formador en el Seminario Mayor de Córdoba, dio un vuelco drástico el 4 de mayo de 2015.

Lo que debía ser una cirugía simple de vesícula derivó en una severa mala praxis en el quirófano. Una hipoxia cerebral lo dejó con daños neurológicos irreversibles, provocándole múltiples discapacidades que le impiden caminar de forma independiente, mover las manos, hablar con fluidez y que afectaron severamente su visión. De un día para el otro, el sacerdote pasó de ser un pilar de formación a depender de terceros para las tareas más básicas.

Sin embargo, el dolor físico no logró doblegar su espíritu. Al contar su historia en una publicación del Seminario, Carranza compartió uno de los episodios más fuertes de su proceso de sanación interior: el encuentro con la anestesista que participó de aquella fatídica cirugía .

Según narró, la profesional se acercó al Seminario llorando para pedirle perdón por lo ocurrido. La respuesta del presbítero fue un abrazo, la garantía de que ya la había perdonado y la bendición de Dios, un gesto que marcó el inicio de su nueva vida.

El presbítero emocionó al Papa con su historia de vida. Captura video

A partir de allí, el sacerdote cordobés debió enfrentarse a un proceso de discernimiento sobre cómo transitar su vocación. Confesó ante León XIV que la tentación de caer en la amargura, la ira, el rencor y el aislamiento fue grande. No obstante, eligió el camino opuesto: no encerrarse en el dolor, dejarse ayudar y redescubrir el mundo de la discapacidad desde adentro.

Sostenido por obispos, curas, familiares y médicos, continuó residiendo en el Seminario, ofreciendo sus limitaciones como un testimonio vivo de fe.

El punto de inflexión más sorprendente de su historia reciente llegó de la mano de la tecnología . Ante la dificultad extrema para comunicarse verbalmente, un grupo de amigos y familiares, junto a la colaboración de Radio María, impulsaron una iniciativa innovadora. Utilizando los registros sonoros de sus homilías previas a la cirugía de 2015, recurrieron a una aplicación de Inteligencia Artificial para clonar y recuperar su voz original.

Gracias a este desarrollo tecnológico, Carranza logró romper la barrera del silencio que le había impuesto la mala praxis. Hoy, a través de la IA, el sacerdote produce audios con reflexiones, textos para homilías y meditaciones de la Palabra que se difunden entre los fieles e integrantes del movimiento Equipos de Nuestra Señora.

“Esto está comenzando a abrir nuevas posibilidades de evangelización, y confío que el espíritu santo las hará dar fruto abundante a favor de su pueblo”, remarcó.

Esta integración de la fe y la tecnología le abrió, en sus propias palabras, “nuevas posibilidades de evangelización”, transformando una herramienta digital en un canal de contención espiritual.

En el tramo final de su intervención, sostenido físicamente por un sacerdote y con su mensaje resonando en los altoparlantes, Carranza se dirigió directamente a León XIV .

El presbítero le pidió al Pontífice un consejo y una orientación para todos aquellos religiosos y consagrados que, debido a enfermedades o dificultades severas de salud, ven limitada su posibilidad de asumir responsabilidades y deben transitar la misión desde la vulnerabilidad.

El papa León XIV, visiblemente emocionado y conmovido por la entereza del sacerdote argentino, se acercó para saludarlo y compartirle unas palabras.