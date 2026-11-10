La visita del papa León XIV a la Argentina pondrá en marcha un amplio operativo de seguridad que también tendrá alcance en el espacio aéreo.

En ese marco, la Fuerza Aérea Argentina desplegará cuatro aviones IA-63 Pampa artillados para reforzar las tareas de vigilancia y protección durante los desplazamientos y las actividades previstas del Sumo Pontífice.

Los aviones se incorporarán al dispositivo coordinado por el Comando Conjunto Aeroespacial, que tendrá a su cargo la supervisión y defensa del espacio aéreo durante las jornadas de la visita papal.

Cómo será el operativo de la Fuerza Aérea para proteger al papa León XIV

El Ministerio de Defensa confirmó que hasta el 11 de noviembre se reforzará la protección aeroespacial en las áreas terminales de Buenos Aires y Córdoba.

El esquema combina radares fijos y móviles, enlaces de comunicaciones e informática, sistemas de comando y control, medios aéreos de interceptación y personal especializado. El objetivo es mantener una imagen permanente de la situación aérea, identificar los vuelos que circulen por las zonas alcanzadas y actuar ante posibles irregularidades.

En paralelo, se desplegarán medios de la Fuerza Aérea Argentina y del Ejército Argentino para realizar tareas de vigilancia e interceptación. También habrá helicópteros disponibles para eventuales evacuaciones y relevos de personal durante las jornadas de mayor actividad.

La operación está coordinada con los demás organismos que integran el dispositivo general de seguridad y queda bajo la conducción del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti.

IA-63 Pampa: de dónde provienen los cuatro aviones que custodiarán el espacio aéreo

Los cuatro aviones elegidos para reforzar la cobertura aérea son IA-63 Pampa, aeronaves de entrenamiento avanzado y ataque ligero desarrolladas y fabricadas en la Argentina.

Estos aviones cuentan con capacidades para cumplir distintas misiones militares, entre ellas el entrenamiento de pilotos y las tareas de interceptación.

Su incorporación permitirá ampliar los recursos disponibles para el control del espacio aéreo durante la visita del Pontífice.

Qué restricciones habrá en el espacio aéreo durante la visita del Papa

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES NOVIEMBRE 9 - El papa Leon XIV saluda desde el papamóvil a la multitud de fieles que lo recibe en Palermo. Mariano Sánchez

El Ministerio de Defensa también confirmó la implementación de restricciones parciales y temporarias en determinados sectores de las áreas terminales Baires y Córdoba.

Las medidas alcanzarán las operaciones aéreas dentro de las zonas establecidas y tendrán como finalidad evitar situaciones que puedan comprometer la seguridad durante los movimientos y las actividades del Sumo Pontífice.

Entre las disposiciones previstas se encuentran:

Restricciones temporarias para determinadas operaciones en aeródromos y helipuertos no controlados.

Prohibición de vuelos de drones dentro de las zonas afectadas.

Suspensión de actividades de instrucción, entrenamiento y prácticas aerodeportivas durante los períodos establecidos.

Supervisión del tránsito aéreo por parte del Centro de Operaciones Aeroespaciales.

Las aeronaves que no cumplan con las condiciones establecidas podrán ser consideradas como Tránsito Aéreo Irregular.

El protocolo contempla una secuencia progresiva de identificación, interceptación, comunicaciones, advertencias y órdenes, con el propósito de resolver cualquier irregularidad antes de que pueda convertirse en una amenaza.