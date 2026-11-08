Las lluvias y tormentas pueden provocar inundaciones repentinas en sectores del sur de Texas durante este domingo 8.

El sur de Texas, Estados Unidos, atraviesa un episodio de lluvias y tormentas que puede provocar inundaciones repentinas localizadas este domingo 8 de noviembre.

Según AccuWeather, una tormenta de desplazamiento lento provoca lluvias y tormentas desde el sábado por la noche hasta el lunes por la mañana.

¿Qué zonas tienen mayor riesgo de inundaciones?

El riesgo podría ser mayor desde las cercanías de San Antonio y Laredo hasta Corpus Christi, extendiéndose hacia el sur hasta Brownsville, donde se esperan lluvias más concentradas.

También podrían registrarse inundaciones puntuales en el suroeste de Texas. En sectores del Río Grande, desde Big Bend hacia la costa, pueden producirse varias horas de lluvia sostenida.

Cuánta lluvia podría acumularse y qué precaución deben tomar los conductores

El organismo prevé que se acumulen entre 25 y 102 milímetros de lluvia en el valle medio y bajo del Río Grande durante el episodio. En puntos aislados, el acumulado podría alcanzar los 254 milímetros, según su estimación máxima localizada, denominada Local StormMax.

Las lluvias más intensas podrían provocar inundaciones localizadas en sectores del sur de Texas. Shutterstock

Las precipitaciones no tendrán la misma intensidad en todas las zonas. Austin y Houston quedarían cerca del límite norte del área de lluvias, con algunos chaparrones posibles.

Ante el riesgo de inundaciones, recomiendan no circular por caminos cubiertos de agua. El nivel puede seguir aumentando y, aunque no resulte visible, la calzada podría haber sufrido daños.