La AEMET anticipa una jornada inestable con lluvias fuertes y tormentas en estas regiones. (Imagen ilustrativa)

Un frente asociado a la borrasca Bruna, situada al oeste de la Península, dejará este domingo 8 de noviembre una jornada inestable en Canarias y, a últimas horas, también en la Península, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Con el paso del frente, se esperan lluvias fuertes y con tormenta en Andalucía occidental, Extremadura, los Montes de Toledo y el sistema Central, mientras que en Canarias las precipitaciones podrán ser muy fuertes y dejar acumulados significativos.

A esto se sumarán rachas muy fuertes de viento, superiores a 70-90 km/h, de componente sur en Canarias, los litorales de Galicia y las montañas del norte, y de levante en el Estrecho y los litorales del golfo de Cádiz.

Lluvias fuertes y tormentas en el oeste peninsular

Los cielos estarán nubosos o cubiertos en la mayor parte de la Península. Durante la tarde serán probables las lluvias débiles en el tercio occidental, pero a últimas horas del día, con la llegada del frente, se esperan lluvias fuertes y con tormenta.

Así comenzará un episodio con acumulados significativos en zonas de Andalucía occidental, Extremadura, los Montes de Toledo, Galicia, la cordillera Cantábrica y, especialmente, el sistema Central. Según informó la agencia EFE, las precipitaciones fuertes podrían alcanzar también el oeste de Castilla y León, el sur del Pirineo y el oeste de la cordillera Ibérica.

Las precipitaciones podrían dejar acumulados significativos en algunas zonas este domingo. (Imagen ilustrativa) Shutterstock

La mitad este, al margen de las lluvias

Es poco probable que las lluvias afecten a la mitad este peninsular durante el domingo, salvo algún chubasco aislado en los litorales del nordeste.

En Baleares, donde pueden darse algunos chubascos débiles, los cielos estarán poco nubosos y se cubrirán a últimas horas. Además, son probables las brumas y nieblas matinales en la meseta norte, Alborán y los tercios norte y este peninsulares.

Chubascos muy fuertes y granizo en Canarias

En Canarias, el frente dejará cielos nubosos o cubiertos y chubascos y tormentas generalizados, fuertes e incluso muy fuertes. En las islas montañosas serán persistentes y estarán acompañados de granizo.

El viento soplará del sur y suroeste, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en el archipiélago.

El viento soplará con rachas muy fuertes en varias zonas del país. (Imagen ilustrativa) Shutterstock

Rachas muy fuertes en el Estrecho, Cádiz y Galicia

En la Península y Baleares predominará el viento de flojo a moderado de componentes sur y este. Sin embargo, habrá intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en el Estrecho y los litorales del golfo de Cádiz.

A partir de la tarde, estas rachas muy fuertes se extenderán también a Galicia y a las montañas del norte.

Temperaturas en ascenso en el nordeste

Las temperaturas máximas subirán en el cuadrante nordeste peninsular, los litorales del norte y las islas Canarias más orientales, y bajarán en el resto de Canarias y en Andalucía. En las demás zonas habrá pocos cambios.

Las mínimas ascenderán de forma ligera a moderada en la mayor parte del país, salvo en el este y sureste, donde se mantendrán sin cambios. Solo se esperan heladas débiles en los Pirineos.

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y EFE-.