Cómo estará el clima en Buenos Aires esta semana y qué día la temperatura máxima rozará los 30 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una semana con temperaturas en ascenso en la Ciudad de Buenos Aires. Después de un domingo con cielo despejado y una máxima de 22 °C, las marcas térmicas subirán progresivamente hasta acercarse a los 30 grados.

De acuerdo con el pronóstico extendido del organismo, durante los próximos días predominarán las condiciones estables, sin probabilidades significativas de lluvias. Sin embargo, la nubosidad irá ganando protagonismo desde el martes y se mantendrá durante buena parte de la semana, mientras las temperaturas máximas rondarán los 28 y 29 grados.

Cómo estará el clima en Buenos Aires día por día

Según el SMN, el domingo 8 de noviembre tendrá buenas condiciones meteorológicas, con cielo soleado durante la mañana y la tarde. La temperatura mínima será de 10 °C y la máxima llegará a los 22 °C. Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 17 °C.

El lunes 9 continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado durante las primeras horas y sol hacia el mediodía y la tarde. La mínima será de 14 °C y la máxima alcanzará los 25 °C. Durante la noche, el cielo estará mayormente despejado y la temperatura rondará los 20 °C.

Para el martes 10 se espera un aumento de la nubosidad. La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y tendrá una máxima de 26 °C, mientras que la mínima será de 17 °C. Hacia la tarde y la noche predominarán las nubes, aunque no se esperan precipitaciones.

El miércoles 11 continuará el cielo nublado durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 °C y los 28 °C, con una baja probabilidad de lluvias, de entre el 0% y el 10%.

Cómo estará el clima en Buenos Aires esta semana. SMN

Qué día la temperatura rozará los 30 grados en Buenos Aires

El jueves 12 de noviembre será el día más caluroso de la semana. Según el pronóstico del SMN, la temperatura máxima llegará a los 29 °C, mientras que la mínima se ubicará en los 18 °C. Durante la mañana habrá nubosidad con algunos claros y, hacia la tarde y la noche, el cielo estará mayormente nublado.

El viernes 13 las marcas térmicas se mantendrán elevadas, con una mínima de 19 °C y una máxima de 28 °C. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y nublado por la tarde y la noche.

Por último, el sábado 14 se espera una jornada con condiciones similares. La temperatura mínima será de 19 °C y la máxima alcanzará los 28 °C, con cielo nublado durante buena parte del día y sin probabilidades de precipitaciones.

En este escenario, el pronóstico del SMN anticipa una semana con temperaturas agradables y en ascenso en la Ciudad de Buenos Aires. Aunque la nubosidad ganará terreno desde el martes, no se esperan lluvias y las máximas se mantendrán cerca de los 30 °C hasta el fin de semana.