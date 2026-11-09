¿Paraguas y piloto o protector y gorra? Cómo estará el clima en la misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles.

El papa León XIV dará una multitudinaria misa en el Monumento a los Españoles el lunes 9 de noviembre y miles de argentinos se preguntan cómo estará el clima en Buenos Aires para el evento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó cómo estarán las condiciones meteorológicas durante la jornada y el resto de la semana.

Cómo estará el clima el lunes 9, según el SMN

El SMN anticipa una jornada estable con cielo despejado y buen tiempo. La temperatura mínima será de 15°, mientras que la máxima alcanzará los 25° con condiciones agradables para la mayor parte del día.

Durante las primeras horas del día el ambiente será fresco, pero la temperatura irá en ascenso con el correr de la mañana. Hacia la tarde se espera el momento más cálido con cielo despejado. Por la noche, las condiciones se mantendrán estables con un registro cercano a los 18°.

¿Paraguas y piloto o protector y gorra? Cómo estará el clima en la misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles. Juan Vargas

Por el momento no se esperan lluvias durante la jornada: la probabilidad es de 0%. El viento se mantendrá moderado, por lo que se espera un inicio de semana estable con temperaturas templadas.

Conocer el pronóstico será clave para quienes participan de la misa que el papa León XIV encabezará en el Monumento a los Españoles, ya que se espera una importante concentración de fieles al aire libre.

Cómo estará el clima el resto de la semana: el pronóstico del SMN

El martes 10 continuará con buen tiempo, aunque con mayor presencia de nubes. La temperatura mínima será de 17° y la máxima de 26° sin lluvias previstas. Para el miércoles 11 se esperan hasta 40% de probabilidades de lluvias durante la mañana, con cielo nublado y una máxima de 28°

El jueves 12 y viernes 13 mejorarán las condiciones con máximas de 29°, aunque con el cielo parcialmente nublado. No habrá probabilidades de lluvias, aunque los vientos podrían alcanzar los 31 kilómetros por hora.

El fin de semana volverá la nubosidad a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con temperaturas de entre 17° y 28°.