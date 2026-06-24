Los que prefieren recorrer el país en tren ya tienen una fecha marcada en el calendario. Tras varios meses de trabajos técnicos sobre la infraestructura ferroviaria de Río Negro, volverá a funcionar uno de los recorridos más emblemáticos de la Patagonia, conectando el Atlántico con la Cordillera a través de paisajes únicos.

La propuesta combina naturaleza, historia y comodidad durante un trayecto de casi 800 kilómetros, una experiencia que atraviesa la inmensidad de la estepa patagónica y que cada año atrae tanto a turistas como a viajeros locales que buscan descubrir la región desde una perspectiva diferente.

Qué servicios tendrá el Tren Patagónico en la temporada de invierno

La empresa encargada del servicio confirmó que las salidas se retomarán en julio con frecuencias semanales entre Viedma y San Carlos de Bariloche. Los trenes partirán desde la capital rionegrina los viernes por la tarde y emprenderán el regreso desde la ciudad cordillerana los domingos.

El tren apuesta a consolidarse nuevamente como una de las experiencias ferroviarias más atractivas de Argentina (Fuente: Gobierno de Río Negro). Gobierno de Río Negro

Entre las principales novedades aparecen nuevas prestaciones destinadas a mejorar la experiencia a bordo. Los pasajeros podrán disfrutar de internet satelital, un coche gastronómico con especialidades regionales y un vagón acondicionado para proyecciones audiovisuales, convirtiendo el viaje en una alternativa turística que va mucho más allá del simple traslado.

Qué opciones ofrece el recorrido

Quienes deseen realizar el viaje podrán elegir entre distintas categorías. Los boletos Pullman tienen tarifas diferenciadas para residentes de Río Negro y para visitantes provenientes de otras provincias. También estarán disponibles camarotes dobles para quienes prefieran mayor privacidad durante el extenso recorrido.

Otra de las propuestas destacadas es la posibilidad de trasladar vehículos particulares mediante las bandejas automovileras incorporadas al servicio. Además, el recorrido contempla paradas en estaciones estratégicas como San Antonio Oeste, Pilcaniyeu e Ingeniero Jacobacci, un punto clave para quienes buscan combinar la experiencia con otros circuitos ferroviarios de la región.

La oferta turística se complementará con excursiones nocturnas desde Bariloche hacia el paraje Perito Moreno, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad. De esta manera, el histórico Tren Patagónico apuesta a consolidarse nuevamente como una de las experiencias ferroviarias más atractivas de Argentina durante la temporada invernal.