En el norte del país, entre quebradas de colores y pueblos con siglos de historia, circula un tren que no emite humo ni ruido de motor. El Tren Solar de la Quebrada es el primero en su tipo en toda América Latina: funciona íntegramente con energía solar y recorre uno de los paisajes más extraordinarios del continente, la Quebrada de Humahuaca.

Desde su estación de partida en Volcán hasta los viñedos de Tilcara, esta unidad no sólo transporta pasajeros, sino que cambia la manera de viajar: limpia, auténtica y profundamente conectada con el territorio.

El primer tren solar de Latinoamérica: cómo funciona

Lo que hace al Tren Solar de la Quebrada verdaderamente único no es solo el paisaje espectacular que atraviesa, sino la innovadora tecnología que lo impulsa.

Considerado el primer tren solar de Latinoamérica, este sistema ferroviario funciona mediante energía eléctrica almacenada en baterías de litio que se cargan con electricidad proveniente de fuentes solares, eliminando la necesidad de utilizar combustibles fósiles durante su operación.

El tren conecta localidades emblemáticas como Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará y Tilcara, facilitando el acceso a algunos de los destinos más visitados del norte argentino.

Desde su inauguración, se consolidó como una de las principales atracciones turísticas de Jujuy y como un símbolo de la apuesta provincial por las energías renovables.

El primer tren solar de Latinoamérica: cómo funciona y por qué es una revolución para el turismo sostenible. Fuente: Gobierno de Jujuy

El Tren del Vino está por llegar a Jujuy y se sumará a la experiencia del Tren Solar: en qué consiste

Jujuy sigue apostando por la innovación. A partir del 26 de julio de 2026, se suma a la experiencia del Tren Solar el Tren del Vino, una propuesta que integra el recorrido ferroviario con la Ruta del Vino de Jujuy, reconocida como la Mejor Ruta de Vinos en los Premiso Winexplorers 2026.

El punto de partida es la Estación Volcán, donde una guía interpretativa introduce a los pasajeros en el conocimiento.

El itinerario avanza estación por estación con paradas en bodegas como Antropo Wines y El Molle en Tumbaya, un almuerzo maridado en Purmamarca con visita al viñedo de Amanecer Andino, degustaciones en Bodega Yanay y Bodega Fernando Dupont en Maimará, y una experiencia inmersiva en Bodega El Bayeh antes de llegar a Tilcara, donde el cierre del recorrido tiene lugar en un wine shop con etiquetas de toda la provincia.